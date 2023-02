Canirac propone bañarse “dos o tres veces por semana” para cuidar el agua ante nueva crisis hídrica

Una posible crisis hídrica como la del año pasado ha puesto en alerta a diferentes sectores, especialmente a los ciudadanos y a las empresas, y para cuidar del agua y anticipándose a la posible escasez, Daniel García Rosales, director de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Nuevo León (Canirac) recomienda la receta europea: bañarse sólo dos o tres veces por semana.

“Hay que mandarle un mensaje a la sociedad, hay que cuidar el agua. Hay que volvernos como los europeos que se bañan de dos a tres días (por semana); ¡claro, es por cuidar el agua!”, expresó García Rosales.

El presidente de la Canirac dijo que el agua es un recurso indispensable para la industria restaurantera.

“Si no tenemos agua, no operamos”, aseguró, “¿qué es lo que pasa? Nos cuesta más dinero acarrear, conseguir (agua); no podemos trabajar de esa manera”.

Daniel García Rosales expresó que hay que copiar la receta europea. Foto: Martín Fuentes

Por eso llamó a la ciudadanía para “que todos pongamos nuestro granito de arena”.

“Esto (la crisis del agua) va a llegar”, expresó García Rosales.

El año pasado, recordó, alrededor del 70% de los restauranteros invirtieron en compra de tinacos para que los establecimientos pudieran seguir operando.