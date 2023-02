La historia de Pancho, el perrito extraviado, se vuelve viral en Monterrey

Un trailero reportó en Facebook que Pancho, su perrito que lo acompañaba en todos sus viajes, despareció en la entrada de una empresa y el caso se hizo viral, aunque desenlace no fue feliz.

“El problema es que no me cargaron rápido y se tardaron siete horas. Cuando salí ya no estaba Pancho y los de seguridad no me dejaron salir de la planta para poder ir a checarlo de vez en cuando”, explicó.

Mendoza solicitó a la comunidad ayuda para localizar a Pancho, raza belga.

La noticia corrió como pólvora en redes sociales; algunos usuarios aportando información, otros criticando a Mendoza por haberlo dejado afuera de la empresa y unos más compartiendo la búsqueda.

Sin embargo, más adelante se informó que Pancho perdió la vida después de ser atropellado en las inmediaciones. La noticia adquirió nuevas dimensiones.

“Gracias a todas las personas que estuvieron atentas a la búsqueda de Pancho en especial a Ernesto Espinoza que tuvo la decencia de quitar a Pancho de la carretera cuando lo atropellaron… Pancho murió”, compartió Mendoza, el propietario del lomito.

“A esas personas que soltaron a Pancho afuera de Brembo espero que los motivos por los que lo hicieron fueron por algo bueno, por pensar que estaba abandonado”.

Pancho acompañaba a su dueño en todos sus viajes.Pancho acompañaba a su dueño en todos sus viajes.

El trailero agradeció las muestras de solidaridad, en especial a una persona que ofreció regalarle un cachorro belga, en caso de que Pancho no apareciera.

Te puede interesar: Austeridad afecta a héroes caninos; bajan calidad de alimento para perros rescatistas

“Lo que me asombra es la cantidad de perritos como Pancho, de su misma raza, anden por ahí. Sigan compartiendo esos lomitos. Pancho ya está en casa, pero ellos no. Un abrazo a todos y gracias”, escribió Mendoza.