Félix U. Gómez, una avenida que está en “agonía”; L6 del Metro “mataría” a Linda Vista

La avenida Félix U. Gómez es una de las más transitadas del Centro de Monterrey, diariamente cientos de rutas de camiones urbanos y el Metro la recorren desde Avenida Constitución hasta San Nicolás y esto supondría que los comercios tendrían una bonanza económica nunca antes vista.

Pero la verdad es que día a día diferentes establecimientos “mueren” por falta de clientes e inseguridad, sobre todo, además de zonas en las que falta iluminación lo que provoca que por las noches, las inmediaciones de las calles Pedro Noriega y Colón resulten peligrosas para los transeúntes.

En un recorrido de Publimetro por alrededor de 15 cuadras se detectó que al menos 35 negocios, especialmente los de la acera poniente, cerraron sus puertas.

Barberías, estéticas, panaderías, snacks, tiendas de ropa, tiendas de muebles, farmacias y hasta cantinas tuvieron que dejar de operar.

En ruinas, con pintas y abandono por años así están varias edificaciones.

Los edificios lucen las fachadas deterioradas, llenos de pintas y leyendas y en otros casos están a punto de derrumbarse después de años de abandono.

De los establecimientos que todavía subsisten los propietarios coinciden en que la zona requiere de mucha mano de obra para que deje de ser un lugar feo, sucio y peligroso.

“Antes del Metro vendíamos bien, pero de pronto los clientes comenzaron a escasear, especialmente de noche porque se pone feo por aquí. Hay mucha gente, pero no faltan los robos. El gobierno debería mejorar esta área”, explica Sonia Ruiz, propietaria de un negocio de hamburguesas que solamente abre de 11:00 a 18:00 horas porque “más tarde ya es peligroso”.

Una situación como esta es la que pretenden evitar los vecinos de las colonias Linda Vista y Libertad con la construcción de la Línea 6 del Metro, quienes consideran que, además de sus propiedades perderían plusvalía, los negocios ubicados en la Avenida Miguel Alemán tendrían pérdidas cuantiosas, tal y como sucede en Félix U. Gómez.

Desde la perspectiva de la diputada Itzel Castillo, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, se repetiría el mismo patrón.

“Coincido totalmente con los vecinos de Félix U. Gómez y de Linda Vista. Incluso hemos dialogado con algunos comerciantes por donde va a pasar la Línea 6; sienten que le va a afectar mucho a ellos y a los vecinos.

Dijo que se debe recordar que la Línea 6 no existía en un proyecto.

“Existía continuar con la Línea 3, que es la de Félix U. Gómez y hasta Antigua Carretera a Roma, hasta Apodaca. Hoy el gobernador dice al ´cuarto para las 12´: ´Voy a hacer una nueva línea porque quiero inaugurar una nueva´ sin conciliar con los vecinos, con los comercios y los ciudadanos que viven alrededor y ciertamente van a estar afectados”.

Castillo indicó que al pasar por Félix U. Gómez los comercios están cerrados.

“Hay vandalismo, hay inseguridad, no hay luz mercurial, ya nadie quiere pasar por ahí”, recordó. “Yo espero que el gobernador y el secretario de Movilidad busquen esa cercanía con los ciudadanos y con los comerciantes y vean por el bien de ellos y no presumir un proyecto que no creo que vaya a concluir en este sexenio”, destacó la legisladora panista.

Todo tipo de comercios tuvieron que cerrar sus puertas, desde barberías hasta snacks.

Espera que si el gobernador Samuel García inicia un proyecto, lo termine.

“En el momento de la inauguración él externó claramente que iba a iniciar un proyecto y lo iba a terminar”, añadió Castillo. “Yo espero que sí, pero también espero le den atención a los vecinos, a los comerciantes, que haya un consenso con todos ellos porque definitivamente de que van a estar afectados, lo van a estar”.

Respecto a la degradación de Félix U. Gómez, señaló que lo mismo ocurrió en la Ecovía, en Ruiz Cortines.

Lo que alguna vez fue un negocio próspero ahora luce carteles de "se renta". Foto: Martín Fuentes

“Está en las mismas condiciones. Creo que el Gobierno no ha hecho ese consenso con los comerciantes o no ha buscado un mejor acuerdo para que ellos se beneficien, no se afecten con el Metro.

“Si lo que quiere el Gobierno, que haya mejor movilidad y que se beneficien todos los ciudadanos lo primero es acercarse a ellos y ver cómo puede ayudarles.