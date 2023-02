En apariciones, Debahni Escobar manda este mensajes a sus padres

A casi un año de la desaparición y muerte de Debanhi Susana, la estudiante de leyes se está manifestando en la casa que compartía con sus padres, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa.

Mario Escobar, papá de la joven desaparecida durante la madrugada del 9 de abril de 2022, reveló que tanto él como su esposa, Dolores Bazaldúa, no solamente sienten la presencia de su hija, también han atestiguado situaciones paranormales.

Te puede interesar: Caso Debahni Escobar, su búsqueda en Google rivaliza con grandes noticias internacionales

“Apenas estamos aprendiendo a vivir sin Debanhi, de alguna manera y siendo sinceros sí hemos tenido muchas manifestaciones de Debanhi en la casa, tanto mi esposa como yo”, afirmó Escobar después de la misa que desde hace 10 meses organizan en la iglesia San Juan de los Lagos para recordar a su única hija.

El profesor consideró que probablemente Debahni no tiene paz.

“Quiere decir que sí necesitamos resolver este caso para que ella pueda descansar y nosotros tener algo de luto”.

Hace días, expresó, entró al que fue el cuarto de la joven y descubrió que un aromatizante que emite un pequeño sonido todavía tenía contenido, a pesar de que no dura más de dos meses.

“Tenemos 10 meses que no lo cambiamos y sigue teniendo contenido y (emitiendo) ese sonidito, como que ella está diciendo ´aquí estoy´”, explicó.

Escobar expresó que esposa ha escuchado a Debanhi, la ha visto y hasta habló con ella en sueños.

“Prácticamente muchas veces no dormimos y estamos pensando todavía qué fue lo que le pasó y no hemos podido tener ese descanso, ni darle ese descanso a ella”.

Seguramente, opinó, está clamando justicia.

“Pues a lo mejor para que nosotros también podamos descansar porque, como siempre lo hemos dicho, no vamos a descansar hasta no saber la verdad, hasta no encontrar a los responsables, sea quien sea”.

Esa búsqueda de justicia va desde investigar a las amigas Ivonne y Saraí, el taxista, la gente que estuvo en el motel.

“Toda la gente que, de alguna manera, pudo haber participado en este montaje… mucha gente de la Fiscalía que hizo este montaje y que quiso taparlo como un accidente y no fue así; se lo demostramos y bueno… queremos hacerlo todo bien para darle pronto descanso a Debanhi”, indicó Escobar.

Te puede interesar: Padre de Debanhi confirma que busca hacer serie de su hija

Resolver el crimen de su hija, expresó, también provocaría que la gente vuelva a creer en las autoridades.