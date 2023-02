En tres semanas, o menos, nace Mariel, hija de Samuel y Mariana

A partir de este domingo comenzó la cuenta regresiva para el nacimiento de Mariel, la primogénita del gobernador Samuel García y de Mariana Rodríguez, titular de la oficina AMAR a Nuevo León.

En sus redes sociales, la esposa del mandatario estatal reveló que la bebé llegará al mundo, aproximadamente en menos de un mes.

“Pues en 3 semanas o menos conoceremos a Mariel… empieza la cuenta regresivaaaa”, escribió Rodríguez en Instagram, acompañando una foto en la que el gobernador muestra un mameluco y ella sostiene su vientre mientras toma una selfie.

En historias de Instagram Rodríguez también compartió que ya tiene todo prácticamente listo para la llegada de su hija alrededor de la segunda o tercera semana de marzo.

La pareja dio a conocer el 29 de agosto de 2022 que estaban esperando un bebé y mostraron una ecografía.

“Baby on the way! Estamos felices de compartirles que pronto seremos tres. Tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya está en nosotros un/a bebecito/a.

“En estos dos años y medio hemos aprendido que los tiempos de Dios son perfectos, ni un día menos ni un día más”, escribió Rodríguez.

A esta revelación siguió el anuncio del sexo del bebé tres semanas más tarde y posteriormente la elección del nombre.

El gobernador había solicitado en redes sociales que le ayudaran a seleccionar el nombre de su bebé. Muchos votaron por Lluvia porque poco después del anunció del embarazo de Rodríguez llovió fuertemente en Monterrey.

Por el mismo motivo y, en caso de que fuera niño, otros sugirieron Tlaloc.

Sin embargo, Rodríguez explicó que había seleccionado Mariel por ser una combinación de los nombres de ambos: “Mari” por Mariana y “el” por Samuel.