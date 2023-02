De la Fuente vs. Navarro, ¿amenazas de muerte o falsas declaraciones?

Todo indica que las diferencias entre los poderes ejecutivo y legislativo de Nuevo León están muy lejos de solucionarse y después de que el lunes el diputado Carlos De la Fuente se refirió a que Javier Navarro, secretario de Gobierno, dijo que “en esta guerra iba a haber muertos”, el funcionario estatal calificó de “falsa” la declaración del coordinador panista en Congreso.

De la Fuente expresó el lunes que Navarro señaló que “no hay que manifestar lo que entendemos, sino lo correcto”.

“Lo voy a decir literal porque luego dice que no hay que manifestar lo que entendemos, sino lo correcto. La manifestación del secretario de Gobierno dijo: ´En esta guerra va a haber muertos´. No sé a qué tipo de muertos se manifestaba”, expresó el blanquiazul.

Si es un tema de amenazas de muerte, agregó De la Fuente, sería algo delicado.

“Que ahora ya estemos cayendo ese tipo de amenazas”.

Recordó que los diputados de oposición ya fueron difamados.

“Ya nos amenazaron que nos van a cerrar nuestros negocios, hoy dicen que en esta guerra va a haber muertos. No quisiera pensar que son amenazas de muerte la que nos está haciendo el secretario de Gobierno a los diputados de oposición”, expresó el legislador panista.

Horas más tarde, Navarro respondió a través de su cuenta de Twitter y descalificó las declaraciones de De la Fuente.

Navarro señaló que es falso que haya amenazado al Legislador de la bancada panista.

El funcionario estatal indicó que Carlos De la Fuente pertenece a la “vieja política” que ha afectado a Nuevo León.

“Sobre la lamentable declaración del Chale, el coordinador de la bancada del PAN, que asegura que lo amenacé y que incluso dije que en esta guerra iba haber muertos, tengo que decir que su declaración es falsa”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Afortunadamente no he hablado con él desde hace mucho tiempo, y eso me da mucha paz. Finalmente, los neoloneses saben quién soy yo, como profesionista y como ser humano, mi trayectoria es pública y justo represento lo contrario que Chale y sus secuaces”, agregó.