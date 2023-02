Con financiamiento de tinacos quieren que regiomontanos dejen de sufrir por crisis hídrica

Un exhorto presentado por Raúl Lozano, legislador del Partido Verde, en el que solicita a Agua y Drenaje y a la Tesorería del Estado el financiamiento de tinacos para apoyar a habitantes de zonas en las que escasea el agua, fue aprobado este lunes en Congreso.

El diputado solicita que se implemente una estrategia que permita dotar de estos contenedores a las familias de escasos recursos.

“La idea es que los saquen (los tinacos) a través de Agua y Drenaje; se les puede ir descontando en el recibo con pagos en parcialidades para que puedan tener este servicio y aminorar la escasez y la crisis del agua que también seguramente este año va a llegar”, explicó Lozano.

Seguramente, añadió, esta medida será benéfica para determinados sectores y para la gente que más lo necesita.

“Sin duda los más beneficiados serían los habitantes de la zona de García, de Escobedo, de El Carmen… del poniente de Monterrey, donde está el acueducto Monterrey V, de donde se surten estos municipios y ya casi no llega el agua por la baja presión del ducto”.

Lozano indicó que seguramente Monterrey y su área metropolitana volverán a vivir una crisis como la del 2022, según se pronostica.

“Es muy grave, las autoridades deberían ir sensibilizando a la población desde ahorita y no cuando tengamos el problema encima. Cuando esto ocurra van a volver a decir que es por el tema de las lluvias y no creemos que sea correcto”, comentó el legislador, “desde ahorita ya se están presentando casos (de falta de agua) en colonias de Escobedo, de García, de El Carmen y no me parece correcto ni justo que Agua y Drenaje diga que no hay problema cuando la gente lo está padeciendo”.

La propuesta fue apoyada por los diputados Ana González del PRI, Nancy Olguín del PAN, Waldo Fernández de Morena y Norma Benítez de MC y se aprobó por unanimidad.

Pide AyD cambiar hábitos

Para seguir cuidando el agua de Nuevo León, Agua y Drenaje de Monterrey hace una invitación a la ciudadanía para seguir cambiando hábitos en el uso del líquido y convertirse en ciudadanos de 100 litros diarios.

La paraestatal exhorta a la población a bañarse en tres minutos y cerrar la llave mientras se enjabona, que lave el carro con cubeta, cierre la llave al lavarse las manos y utilice un vaso para lavarse los dientes. También a que use la lavadora una vez a la semana en carga máxima y reutilice el agua en otras actividades como trapear y limpiar la casa.

Agua y Drenaje exhorta a los ciudadanos a ser "de 100". Foto: Cortesía Agua y Drenaje

AyD sugiere que para ahorrar el vital líquido, se coloque una cubeta debajo de la regadera mientras sale el agua caliente, se ponga una botella de plástico dentro del depósito de agua del inodoro, se cierre la llave mientras se enjabonan los trastes y se rieguen las plantas y el jardín con agua reciclada.

“Para mantener el agua en la red de distribución, que ésta no se pierda y tener menores pérdidas del vital líquido y disminuir el caudal no contabilizado, Agua y Drenaje de Monterrey implementa el Programa Integral de Reducción de Pérdidas de Agua, que comprende la modulación de presiones, control de fugas no visibles, mantenimientos preventivos y mayor velocidad de atención en reparaciones de fugas visibles”, informó.