“Me lastimaron irreparablemente”, universitario denuncia abuso sexual durante novatada

Juan Manuel Rodríguez González, quien aseguró ser alumno de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), denunció a través de un video que fue víctima de violencia por personal administrativo y estudiantes de Facultad de Derecho y Criminología (FACDYC), durante una ‘novatada’ a la que fue invitado.

En las imágenes compartidas en redes sociales, Juan Manuel relata los hechos que sufrió hace tres años cuando ingresó a ‘La Tuna’, grupo musical universitario, con el objetivo de encontrar justicia en su caso y castigo para sus agresores.

El alumno de la UANL relató que tras la primera tocada lo invitaron a ‘darle la bienvenida’ junto con otros que también eran de nuevo ingreso en el grupo y señaló que el encargado de la FCDYC, Javier Alejandro Limón Manchilla, lo llevó junto con otro joven a un cubículo del centro cultural de la Facultad de Ingeniería Mecatrónica y Eléctrica (FIME).

Juan Manuel cuenta que les taparon los ojos y después “nos llevaron a la bañera, que son los baños que se encuentran en el mismo piso, y de ahí nos volvieron a tapar los ojos, y nos regresaron al cubículo”.

Al regresar al cubículo fueron rodeados por el grupo de compañeros y administrativos de la FACDYC y la FIME, y cuando entraron Juan Manuel cuenta que “me hicieron hincarme, me quitaron la ropa, luego, ya estando hincado, un egresado del FACDYC me preguntó, ‘¿a quién de nosotros le vas a ma#%$ la ve$%#?”.

Juan Manuel contestó firmemente que a ninguno, sin embargo, los sujetos le dijeron que si no elegía a alguno, tendría que hacerlo con todos. “Después de eso, comenzaron a golpearme, me agarraron de los brazos y piernas, para obligarme”, dijo Jose Manuel.

“Acto seguido, este individuo, llamado Alejandro Ruiz Barragán (hijo de Alfonso Rafael Ruiz Torres, titular de la Clínica de Justicia Penal de FACDYC), se posicionó enfrente de mí y comenzó a masturbarse”, el hombre dijo que Ruiz Barragán lo obligó a abrir la boca para que eyacularan en su rostro mientras intentaban penetrarlo con un objeto al que llamaban “el cohete”.

“Me lastimaron irreparablemente. En dichos actos, tanto administrativos, como alumnos, están involucrados. Después de eso, mi vida no volvió a ser la misma, pero la de ellos sí”, aseguró.

Juan Manuel exigió al gobernador de Nuevo León, Samuel García; al rector de la UANL; y a la Fiscalía estatal revisen el acta de denuncia y aplicar la justicia contra las personas involucradas en el caso.

“Necesitamos revisar cuántos casos de acoso y abuso sexual se presentan en nuestra facultad y continúan impunes. Hoy levanto la voz por todos los que han sido abusados y acosados dentro de las aulas”, dijo.