Son legisladoras, aguerridas… ¡son mujeres!; diputadas revelan el desafío de hacer política en un mundo de hombres

Pueden ser suaves como gaviota… pero también felinas como leona. Son cinco legisladoras que suben a la tribuna del Congreso de Nuevo León y defienden con garra su postura.

Lorena de la Garza, PRI; Iraís Reyes, Movimiento Ciudadano; Itzel Castillo, PAN; Sandra Pámanes, Movimiento Ciudadano y Lilia Olivares, PAN comparten con Publimetro lo que significa ser mujer en la política y en el Congreso.

Aceptan que han tenido momentos difíciles en su función, pero con trabajo y lucha, a pesar del camino cuesta arriba, han logrado posicionarse como legisladoras, sin perder la esencia femenina.

Es muy complicado hacer política: Lilia Olivares

Aunque reconoce que no ha sentido discriminación y sus compañeros de bancada la apoyan en prácticamente todo, la legisladora panista Lilia Olivares aceptó que, siendo mujer, todavía es difícil hacer política.

“Es muy complicado, estamos muy expuestas, también nuestras familias, nuestros amigos. Nos ha tocado ver cómo a otras compañeras las atacan… a mí me estuvieron atacando diferentes personas de una manera irrespetuosa”, expresó.

Sin embargo, no se deja.

“Siempre contestando como una dama, pero no dejándote. Al final de cuentas es esta parte de ´no me voy a poner a tu nivel, pero respétame´”, expresó Olivares.

Indicó que su labor legislativa tiene complicaciones en temas de igualdad.

“En base a eso, primero hay que convencer a los compañeros que se encuentran dentro del grupo para poder, después, convencer a los demás integrantes del Legislativo que tienes la capacidad y puedes hacer las cosas, pero siempre de una manera adecuada para poder llegar a acuerdos”.

Olivares todavía no ha tenido un momento difícil a la hora de exponer sus temas.

“Siempre he votado como creo que es lo mejor para Nuevo León, siempre de la mano con los ciudadanos para ver las cosas que ellos necesitan”.

Añadió que encuentra el punto medio para desempeñar su labor.

“Cuando me toca ser suave hay que serlo y cuando toca sacar las garras no nos limitamos. Al final hay que tener una balanza en nuestro comportamiento, pero siempre con el diálogo de por medio”, señaló.

La política sigue siendo un medio todavía dominado por el sexo masculino, pero Olivares no se siente en desventaja.

“La verdad, no siento esa discriminación por ser mujer, pero sé que a otras compañeras no las apoyan. Yo me siento respaldada por mis compañeros (de bancada)”.

¿Qué mensaje daría a las mujeres?:

“Que sueñen, que nos cuidemos entre nosotras. Si no nos cuidamos y no vemos por nuestros intereses nadie lo va a hacer; que trabajemos en conjunto, que nos hablemos, que pidamos el apoyo.

“Sé que, a veces, como mujeres nos cuesta trabajo decir: ´Tengo esta necesidad´, pero es importante la comunicación. También decirles que luchen por sus sueños, eso va de la mano con un crecimiento profesional y personal. Y que no se rindan”.

Debería haber equidad entre legisladores: Sandra Pámanes

A pesar de todos los pasos que las mujeres han dado en diferentes ámbitos, Sandra Pámanes, diputada por Movimiento Ciudadano, reconoció que todavía falta equidad.

“En política siempre ha sido difícil para las mujeres (hacer política)… pero en el caso de ser legisladora lo es aún más. No es fácil, todavía, acceder a esos espacios de toma de decisiones, de titularidad”, explicó.

No obstante, Pámanes destacó que es necesario trabajar para abrir espacio a más mujeres.

Sandra Pámanes, de MC, expresa que aún no hay equidad en la política. Foto: Cortesía GLMC

“Que las que vengan detrás de nosotras y consideren esta función como algo importante donde podamos hacer mucho por más mujeres”.

Definitivamente le gusta tener una personalidad fuerte, pero en su caso siempre trata de mantener un balance.

“Sí me gusta tener esta personalidad, a final de cuentas creo que es una posición. Pero también tiene que haber un equilibrio, con mesura en muchos momentos”, explicó. “Tenemos que tratar de actuar, no desde las emociones, sino de la inteligencia y de la capacidad, que la tenemos también”.

Pámanes indicó que ser mujer y ser legisladora tiene puntos a favor y en contra.

“De lo positivo te mantienes en una posición auténtica, no pierdes el enfoque de lo que verdaderamente vienes a hacer o cuál es tu función. Y también te da mucha libertad en cuanto a tus decisiones y tu forma de trabajar.

“Los puntos en contra son que, de repente, puedes recibir muchas críticas, ponerte en el ojo del huracán… la confrontación que puede, de pronto, molestar a muchos y es parte de este equilibrio que uno asume al momento de actuar de esta manera”.

La diputada emecista reconoció tener una mentalidad muy estratégica; es observadora y analítica.

“Siempre pienso qué conviene, qué no conviene, en qué momento es oportuno decir tal o cual cosa y eso te da una garantía, en lo personal, de que las cosas que estás diciendo en el momento adecuado y de la forma adecuada pueden tener un buen resultado”, reveló.

El momento más difícil como mujer y diputada, indicó Pámanes ocurre cuando es incomprendida.

“Corremos mucho el riesgo de la incompresión, incluso dentro de nuestra misma bancada y mismas posturas. De repente no podemos lograr la cohesión en lo que pensamos y en lo que decimos, pero no por eso voy a dejar de hacerlo ni decirlo”.

¿Qué mensaje daría a las mujeres?:

“Que no tengan miedo… ¡no podemos tener miedo!, al contrario. Poco a poco vamos a ir derribando esta idea de dominio absoluto de los hombres sobre nosotras.

“Hay una frase de Eduardo Galeano que me gusta mucho: ´El machismo es miedo de los hombres a las mujeres sin miedo´… y en ese sentido creo que mientras más les demostramos (a los hombres) que tenemos el valor, la convicción y el temple para seguir adelante, más van a tener que considerar un cambio de actitud hacia los espacios que nosotras, como mujeres, podemos tomar y tener”.

No hay tiempo de descanso ni para la familia: Itzel Castillo

A las 05:30 horas la panista Itzel Castillo ya está despierta; a las 06:30 sus dos hijos deben estar listos y desayunados para ir a la escuela donde entran a las 07:15. A partir de ese momento empieza el día de la diputada por el PAN.

“Reuniones con algunos vecinos muy temprano, a veces desayuno con ellos… o vengo aquí (al Congreso) a comisiones o seguimos en algunas reuniones con integrantes del grupo legislativo y después nos presentamos a sesión para ver todo el trabajo”, explicó.

Al ser coordinadora jurídica del grupo legislativo blanquiazul analiza todos los dictámenes y exhortos.

El día de Itzel Castillo inicia desde las 05:30 horas atendiendo a sus hijos y después se dirige al Congreso para su labor legislativa. Foto: GLPAN

“La verdad, es que a mí me gusta ver puntualmente todo lo que se va a ver en tribuna y todo lo que se va a ver en comisiones para tener conocimiento de lo que está pasando”.

Reconoció que hay que sacrificar algunas cosas si se desea un desarrollo profesional.

“Lo más difícil es el tiempo que tienes que dejar a tus hijos o dejar de hacer pendientes con ellos, de convivir con ellos. Esta área te absorbe totalmente porque no hay tiempo de descanso, no hay tiempo para la familia, tú te tienes que dar el tiempo para poder madre y ser legisladora”.

Pero desde hace más de 20 años, Castillo decidió ingresar a la política, la cual le apasiona, a pesar que en sus inicios predominaban los hombres.

“Hace muchos años había casi puros caballeros. Yo tenía 20 años, era abogada recién egresada. Tuve qué decidir si quería mejorar la situación de los ciudadanos desde el partido político de Acción Nacional”, recordó. “Al iniciar y ver que los hombres eran mayoría tuve que decidir: retirarme y trabajar por los ciudadanos en otra área”.

No le costó mucho elegir: se quedó aunque muchas compañeras de la época eligieron retirarse.

“Yo me quedé para realizar acciones en beneficio, pero desde adentro porque después nos quejamos: ´Es que son puros hombres´, ´no nos apoyan´. Pero ¡tú te tienes que abrir camino, como en todos lados! Si se cierra una puerta tienes que abrir otra… y tocar las puertas que sean necesarias”.

Apasionada de la política, Castillo no se ha sentido en desventaja porque está enfocada en su labor.

“Me apasiona defender a las mujeres, a los ciudadanos. Me encanta estar en tribuna en este Congreso, ya van tres legislaturas en que me han apoyado los ciudadanos”, destacó la panista. “Si bien es cierto que este Congreso es plural, al final los ciudadanos tienen mucho qué ver para que estemos representándolos aquí. Es un gusto tener el honor de estar por tercera vez en este Legislativo representando a los ciudadanos del Distrito 15″.

¿Qué mensaje daría a las mujeres?:

“¡Que me disculpen los hombres!, pero creo que las mujeres tenemos eso que les falta a ellos, ese ´feeling´ que nosotros nos preocupamos por todo y hacemos todo. Mi mensaje sería que le sigamos echando ganas todas las mujeres para tener un mejor estado, un mejor país y una mejor familia porque desde ahí se forma la sociedad.

“En Nuevo León hay más de 3 millones de mujeres y debemos apoyarnos desde todas las trincheras; hay mujeres amas de casa, jefas de familia creo que tenemos que hacer mucho por todas”

Las mujeres transformamos la forma de hacer política: Iraís Reyes

Convencida del poder femenino en todos los niveles, la emecista Iraís Reyes aseguró que las mujeres están transformando la forma en la que se hace política.

“Estamos, de poco en poco, demostrando que también podemos defender, tomar grandes decisiones y llevar el rumbo de nuestra ciudad y de nuestro estado. Abrimos brecha a otras mujeres, en nuestro caso, como legisladoras”, expresó Reyes.

Históricamente, añadió, la política ha sido masculinizada y al día de hoy lo sigue siendo.

Iraís Reyes señala que las mujeres están cambiando la forma de hacer política. Foto: Cortesía GLMC

“La mayoría de las decisiones más trascendentales dentro de los propios partidos o de los gobiernos las toman los hombres, lo dice la estadística”, explicó.

Pero demostrando capacidad las mujeres han logrado demostrar que existe una nueva forma de hacer las cosas y un nuevo orden, advirtió Reyes.

“Somos quienes damos vida, pero también sufrimos más violencia en las calles, en nuestros espacios de trabajo y en nuestros hogares”.

La integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano reveló que la política usualmente se ha basado en la idea de la dominación masculina.

“Cuando una mujer que tiene una perspectiva de género llega, quiere cambiar las reglas en que se ejerce el poder. Es una perspectiva de poder: más colaborativa basada en la igualdad donde tenemos otros principios y valores que no se basan en el abuso sino en la cooperación.

“Esa es una visión que desde una perspectiva feminista, pudiera decirlo, estamos cambiando las reglas en que se desenvuelve esto, desde la forma en que dialogamos con vecinos, en que trabajamos con vecinos, en que abordamos los problemas”.

Como una legisladora aguerrida Reyes reconoce su ímpetu en tribuna.

“Si te das cuenta la mayoría de los debates más ríspidos lo hacemos las legisladoras, ¡le damos y entramos con todo! porque también tenemos una oportunidad y esa oportunidad no la podemos dejar pasar porque como es tan difícil llegar al poder, y permanecer en una posición de representación, tienes un tiempo determinado para demostrar lo que puedes hacer”.

Reyes confirma que es una mujer empoderada desde el momento en que decidió buscar una candidatura, pero aceptó que fue difícil llegar.

“La decisión más difícil para mí fue luchar por mi candidatura porque hubo gente que me quiso disuadir de no hacerlo. En algún momento me sentí sin apoyo y al final tomé la decisión de competir frente a condiciones adversas, pero las cosas terminaron saliendo bien”, afirmó.

¿Qué mensaje daría a las mujeres?:

“Que no se dejen vencer, que van a haber muchas barreras y muchos obstáculos qué romper, muchos techos qué vencer, pero al final la constancia, la disciplina, el trabajo y la audacia dan resultados.

“Pero sobre todo les aconsejaría que busquen aliadas; hay algo que aprenderle a los hombres y es su sentido de fraternidad, son aliados, se comprenden, se escuchan, no se traicionan, se ayudan unos con otros. Nosotras, en este ambiente tan adverso, podemos competir. No te venzas, haz equipo”.

Es un camino cuesta arriba: Lorena de la Garza

Desde que tenía 18 años Lorena de la Garza supo que la política es a lo que se quería dedicar, sin importar que en ese momento los hombres dominaban y no le permitían compartir los círculos de poder.

Fue, en cierto modo, discriminada a través de palabras como “hijita” y excluida de las mesas de decisión.

Pero después de casi 20 años, la diputa priista está bien posicionada en el Congreso, un logro a base de esfuerzo y trabajo.

Desde hace 18 años Lorena de la Garza supo que la política era a lo que se quería dedicar. Foto: Cortesía GLPRI

“Es muy difícil hacer política cuando eres mujer, ¡muy difícil. Es un camino cuesta arriba. Yo empecé esta carrera cuando tenía 18 años y en aquel entonces pertenecía a los grupos chiquitos de jóvenes y mujeres que querían hacer un espacio… pero yo no iba nada más por ser una joven, una mujer del montón, yo sabía que quería buscar estos espacios de representación”.

Cuando eres mujer y joven, expresó De la Garza, casi siempre te hacen a un lado.

“Afortunadamente en el camino he contado con el apoyo de hombres políticos aliados que sí le abren espacios a la mujeres, que sí se dedican a hacer equipo con las mujeres y están abiertos a desaprenderse de toda es cultura machista en política que ha imperado”.

Para De la Garza ha resultado doblemente complicado legislar, especialmente después de dar a luz a su segundo hijo.

“Ahora que acabo de ser mamá por segunda vez las preguntas eran: ´Oye, Lore, ¿y cómo le vas a hacer con la diputación?´… pues ¡igual que todos, voy a ser mamá y legisladora!

“O también me preguntaban: ´¿Y te vas a salir?, ¿vas a renunciar?´. ¡No voy a renunciar, voy a ser una mujer que está embarazada, voy a ser una mujer que está en postparto, que aparte es trabajadora y tendré que tener acceso a mis posibilidades de una licencia de maternidad, pero voy a seguir en esto!”, expresó.

De la Garza señaló que no tiene por qué interrumpir su carrera porque va tener un periodo personal importante.

“Hoy soy de las mujeres privilegiadas, que tenemos un espacio de poder, cada vez que le picamos al botón para votar, cada vez que vamos a la tribuna estamos haciendo uso del poder que tenemos como diputadas y esa es una responsabilidad altísima”, expresó.

La legisladora ha vivido momentos duros, especialmente después de que “El Bronco” y ahora Samuel García ejercieron persecución política en su contra.

“Pero creo que este es el momento en el que tenemos que ser felinas, el tiempo de ser mujeres sumisas, suavecitas y calladas ya pasó. Y si hoy queremos hacer oír nuestra voz tenemos que ser felinas como una leona”, señaló.

¿Qué mensaje daría a las mujeres?:

“Traten siempre de la mejor versión de sí mismas, a lo que quieran dedicarse que den su 100%. Vivimos nada más una vez y ojalá que pudieran dedicarse a lo que les apasiona todos los días para que cuando pase el tiempo no tengamos arrepentimiento y nos quedemos con ganas de hacer algo”.