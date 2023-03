Una sola mujer maltratada es demasiado: Samuel García

El gobernador Samuel García señaló que a pesar de que la violencia contra la mujer existe en todo el mundo en Nuevo León no se va a tolerar ni permitir.

García encabezó la ceremonia de iluminación del Palacio de Gobierno por el Día Internacional de la Mujer.

El mandatario estatal estuvo acompañado de Mariana Rodríguez, titular de AMAR a Nuevo León, además de funcionarias de su gabinete.

Desde la noche del martes, el palacio está iluminado de color morado.

“La violencia contra la mujer existe en todo el mundo, en todo México y en todo Nuevo León. Es un problema real que viven millones de niñas y mujeres a diario”, dijo el gobernador.

Aseguró que su gobierno continuará trabajando desde todas las áreas para prevenir la violencia, atenderla y castigarla con todo el peso de la ley.

“Esto no se trata de cantidades. Una sola mujer maltratada, una sola niña violentada, una sola mujer desaparecida, una sola mujer asesinada; ¡una sola es demasiado y no podemos tolerarlo! No podemos permitirlo y todos tenemos que entrarle a detenerlo”, afirmó García.

El gobernador dijo que mantendrán el trabajo de manera coordinada en las mesas de seguridad para mujeres, así como en los proyectos y programas que las empoderen.

“Continuaremos trabajando desde el sistema para protección, erradicación de violencia, así como fortaleciendo la alerta de género con presupuesto y responsabilidades específicas para quienes la conforman”, mencionó.

También, añadió, no dejarán de fortalecer la comisión de víctimas, así como los trabajos de prevención y herramientas que empoderen a las mujeres.

García Sepúlveda dio a conocer que el martes se recibió un pliego petitorio de parte de colectivas, al cual le darán seguimiento a través de la Secretaría de las Mujeres, en coordinación con la Secretaría de Igualdad e Inclusión.

Funcionarias del gabinete estatal, Mariana Rodríguez, de AMAR a Nuevo León y Samuel García, gobernador.

En el acto conmemorativo estuvieron presentes Graciela Buchanan, Secretaria de las Mujeres; Martha Herrera, Secretaria de Igualdad e Inclusión; Melissa Segura, Secretaria de Cultura y Ximena Peredo, Secretaria de Participación Ciudadana.

También Maricarmen Martínez, Secretaria de Turismo; Gloria Morales, Secretaria de Administración; Sofialeticia Morales, Secretaria de Educación; así como Cinthya Lucía Marín, Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.