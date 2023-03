Ciudadanos podrían superar a partidos políticos en las elecciones de 2024, advierten activistas

Las elecciones de 2024 serán una ventana perfecta para que los partidos políticos recuperen su esencia, se acerquen a las personas y no pierdan su razón de ser, de lo contrario los ciudadanos tomarán la delantera y se convertirán en ganadores de los comicios electorales. Esta es la opinión de Leonardo García Camarena, coordinador nacional de Misión rescate México.

Junto con Guillermo Velasco Barrera, autor y Javier Lozano Ferral, vocero de NL24, presentaron en Monterrey el libro “La rebelión de la clase media”.

García Camarena señaló que las próximas elecciones abren una ventana de oportunidades para que los partidos vuelvan a ser lo de antes, siempre y cuando reestablezcan su cercanía con los ciudadanos.

“Los partidos no son un todo, por eso se llaman partidos, porque son una parte. El problema es que si esa parte se aleja de las causas ciudadanas, de las preocupaciones de los ciudadanos, de sus anhelos y esperanzas, esos partidos pierden su razón de ser”, explicó.

Este, añadió, sería el momento de que los partidos recuperen su naturaleza.

“No hace daño que el PRD, el PAN, el PRI abran puertas para formar candidatos”, señaló García Camarena, “de hecho necesitamos candidatos y necesitamos liderazgos de todo tipo, por todos los rincones del país.

“Sí es muy importante que ese esfuerzo que hoy hace el PRD y que seguramente mañana lo harán el PRI, el PAN, MC o ´Juan Cuerdas´ vayan a convocar, lo hagan desde las causas ciudadanas, velando por los intereses ciudadanos y acompañando la agenda ciudadana”, añadió García Camarena.

Si los partidos políticos, en el 2024, traicionan esas causas ciudadanas se puede dar la segunda premisa.

“Yo creo que ha llegado el momento de transformar a los partidos y pensar en nuevas formas de participación ciudadana, pero la ventana está en todo México”.

Indicó que podría suceder que los ciudadanos sin partido sean los ganadores en las elecciones.

“Tan es factible que ya ha pasado”, agregó García Camarena, “si eso no hubiera sucedido no hubiera ganado, con 31 millones de votos, quien hoy está en Palacio Nacional, porque los partidos de todo tipo se alejaron de las causas ciudadanas, tomaron decisiones que ofendieron a los ciudadanos y muchos los voltearon a ver y dijeron. ´Ya no me representas, yo no quiero saber de ti´”.

Javier Lozano Ferral expresó que ese fenómeno de “castigar” a los partidos tradicionales se dio cuando Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” ganó la gubernatura de Nuevo León.

“Y no solamente cuando ganó ´El Bronco´, también cuando ganó Samuel”, recordó Lozano Ferral, “lo hemos comentado en otras ocasiones”.

Los candidatos que pusieron los partidos, después de venir de un gobierno que realmente todo mundo repudió, como el de Rodrigo Medina, no fueron del agrado de la ciudadanía.

“Los tres partidos presentaron candidatos, que ninguno nos llamaba la atención… por eso dijimos: ´Vamos a voltear a ver a ´El Bronco´… y ¿qué pasó?”, cuestionó Lozano Ferral. “Cuando ganó yo dije: ´Qué bueno que ganó el Bronco porque los partidos políticos van a sacar la casta y entonces vamos a tener una renovación.

“Y no solamente no se renovaron, cuando ´El Bronco´ fue gobernador hicieron todo lo posible por no dejarlo trabajar”, añadió Lozano Ferral.

Velasco Barrera recomendó a los partidos que acojan a la clase medida mexicana.

“(La clase media) Es un gigante que ya despertó y hay que estar cerca de ella”, señaló Velasco Barrera.