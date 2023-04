Papá de Marifer Contreras: No buscan venganza, sólo quiere justicia

Luis Carlos Contreras, papá de María Fernanda, desaparecida hace exactamente un año, no guarda rencor al presunto asesino de su hija, tampoco busca venganza, pero advierte que si, por alguna laguna legal, llegara a salir de prisión, Nuevo León estaría en peligro y a merced de un psicópata.

Este domingo, familia de Marifer, amigos y simpatizantes, se reunieron en la Explanada de los Héroes, frente a Palacio de Gobierno, para manifestarse en forma pacífica por las irregularidades del caso.

Y es que después de casi un año, el 24 de marzo, un juez de control vinculó a proceso a Raúl Alfredo “N”, por segunda vez.

En abril de 2022 ya había sido vinculado por la desaparición y feminicidio de María Fernanda Contreras Ruíz.

“Vemos nuevamente cómo en este estado no hay justicia. ¿Cómo es posible que el juez que originalmente llevaba el caso se haya ido de vacaciones?, ahora estamos empezando de cero, nuevamente, porque hay otro juez. No ha pasado nada en un año”, expresó Contreras.

El papá de Marifer añadió que todo puede ocurrir, incluso que el presunto asesino de su hija pudiera salir en libertad por algún recurso legal.

LUis Carlos Contreras y Fabiola Ruiz insisten en que no hay justicia en Nuevo León. Foto: Martín Fuentes

“Yo no le guardo rencor, no lo odio ni quiero venganza”, expresó Contreras, “lo que yo pienso y digo es que Nuevo León estaría a merced de un psicópata porque hay que serlo para haber cometido algo como lo que me hizo a mi hija”.

Los sociópatas, añadió, estallan en el momento, pero los psicópatas, como insiste en calificar a Raúl Alfredo “N”, son de gran peligro porque durante mucho tiempo, son capaces de planear cosas terribles.

“Yo estuve, por mi cuenta, investigando. Sé que trae tatuajes de la Santa Muerte… de ese tipo de cosas”, expresó con consternación. “Pero bueno, nada de lo que yo diga va a traer de vuelta a mi hija”.

Contreras expresó que recuerda a Marifer como una chica llena de vida, entera, fuerte.

“La recordamos con tristeza, con alegría, pero sobre todo con mucho amor. Hemos estado tratan de sobreponernos… mis hijos… mi esposa, pero no es fácil”, señaló.

Fabiola, hermana de Marifer, era confortada por amigas en la Explanada de los Héroes. Foto: Martín Fuentes

Su esposa, Fabiola Ruiz, señaló que desgraciadamente en Nuevo León no hay justicia ni quien se preocupe por impartirla.

“Yo no sé para qué sirven los influencers ni cuál es su función… pero yo digo, ahora que tienen una hija deberían tocarse un poco más el corazón, hacer que la justicia sea igual para todos...”, expresó Ruiz.