“Yo también critiqué. Capullos no es un centro penitenciario”: Mariana Rodríguez

Mariana Rodríguez, titular de AMAR a Nuevo León, encabezó este miércoles la entrega de las Villas Juveniles de Capullos Renace y durante su participación y, con su hija Mariel en un fular, reconoció que, como muchas personas, ella también criticó a la institución sin conocerla a fondo.

“Yo cometí el error de opinar sin conocer y lo reconozco, por eso, antes de reconocer que las críticas a Capullos pueden ser un golpe para el gobernador o para mí piensen en el esfuerzo que la gente que trabaja aquí hace para ayudar a niños, niñas y adolescentes”, expresó.

“Los niños y las niñas no son delincuentes”, sentenció Mariana, y agregó que los menores no están privados de la libertad, pues Capullos no es un centro penitenciario.

Mientras Mariel balbuceaba, Rodríguez luchaba contra el viento para tener en orden los papeles que contenían su discurso.

“Lo que encontramos aquí fue un área 23 mil metros cuadrados. Era un lugar triste, deplorable y el Gobierno del Estado no dudó en poner manos a la obra”, señaló.

El espacio original, explicó Rodríguez, se dejó atrás.

“Se derrumbó y renació desde sus cimientos. Estamos más cálidos que nunca, comenzamos a escribir una nueva historia desde hace año y medio”.

Las Villas Juveniles de Capullos Renace están equipadas con sillón, televisor, comedor para 12 personas, cocina completa, centro de lavado individual por villa que consta de cuatro cuartos con cuatro camas, cada uno con baño y una cancha común, entre otras amenidades.

“Es un centro de resguardo temporal, los niños, niñas y adolescentes ingresan porque algunos de sus derechos fueron vulnerados. Lo que la mayoría busca es volver a la vida que tenían antes y nos podríamos preguntar: ´¿Cómo quieren volver si había un maltrato?´ y es que es su realidad, es lo único que conocen, a sus papás y mamás, sean buenos o malos”.

Samuel García estuvo presente en el evento, acompañando a Rodríguez. Foto: Especial

Muchos de los chicos que ingresan a Capullos, señaló, no tienen otra forma de vida ni conocen otra realidad, por eso se aferran a lo que conocen.

“Por eso, muchas veces les cuesta adaptarse a la vida en este centro y les cuesta seguir a una figura de autoridad”.

Rodríguez aseguró que este proyecto no es suyo ni de su esposo, sino de Nuevo León.

“Nosotros nos vamos en cinco años, esto se queda. A todas las personas que critican les extiendo una cordial invitación para que vengan, al menos una semana, a trabajar las 24 horas del día para que entiendan la dura labor que se hace en Capullos y la realidad que se vive día con día”, añadió Rodríguez.