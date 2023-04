¿Quién es Amador Montes, el pintor oaxaqueño que Samuel García no traía en el radar?

Amador Montes entró a la escena política y pública este domingo gracias a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que le regaló un libro sobre su obra al gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Sheinbaum Pardo le entregó el presente durante su visita a Monterrey a donde acudió al Instituto Tecnológico de Nuevo León para ofrecer a una conferencia magistral ante más de 5 mil asistentes de distintos municipios de Nuevo León.

Agradezco al @TECNLOFICIAL, a su director Pedro Rosales Gutiérrez, a sus alumn@s y maestr@s por la invitación para hablar de cómo estamos transformando la Ciudad de México con honestidad e innovación.



El poder siempre es virtud cuando se pone al servicio de los demás. pic.twitter.com/jDXwdbkxSv — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 16, 2023

Aprovechando el viaje, como dirían en Monterrey “la vuelta” , la jefa de Gobierno se acercó a la residencia de la pareja García Rodríguez y a su recién nacida Mariel. A las puertas de su casa, el gobernador de NL señaló:”fíjate que no lo traía en el radar”. Pero si a ustedes les sucede lo mismo, aquí les presentamos un perfil de Amador Montes y de su obra.

Concretamente, el tomo es corresponde a Magos y magia, editado en el 2017, que recopila las obras en gran formato que conforman la exposición realizada en el Museo Internacional Del Barroco de Puebla.

Según la página del artista, a través de sus 192 páginas, se observa la transformación de su trabajo anterior, y en cómo, por primera vez, Amador Montes deja de interpretar animales y decide crear figuras humanas, motivo por el cual eligió como personaje a un mago, al que también lo acompañan pájaros y otros elementos que destacan en su obra. El libro contiene textos de Avelina Lesper, Laurence Le Bouhellec y Rebeca Pareja.

El estilo de Amador Montes

Amador Montes gusta de dejar a un lado la razón para enfatizar mucho más en la emoción, ya que a través del accidente, ocurre el acierto a su trabajo. Con rasgos oníricos, evoluciona y disfruta del cambio en cada pieza, dejando una gran parte de la imagen a la experimentación y búsqueda. Su estética y fuerza radica en plasmar su vida personal, viajes y momentos en un discurso naturalista abstracto.

¿Quién es Amador Montes?

Amador Montes vive y trabaja en Oaxaca. Su obra forma parte de importantes acervos públicos y privados, en México, Inglaterra, España, Estados Unidos, Corea y los Emiratos Árabes, entre otros países.

Cursó la licenciatura en diseño gráfico y desde el primer año de su carrera universitaria se inclinó por la pintura como medio de expresión primordial, complementando su formación con talleres de dibujo, grabado, pintura y fotografía. Así saltó al arte de forma natural.

Su obra ha sido expuesta en importantes galerías y museos de nuestro país, entre los que destacan la Galería Casa Lamm, Galería Drexel, Museo Casa del Risco, Complejo Cultural Universitario de la BUAP, Museo Regional de Guadalajara, Museo de los Pintores Oaxaqueños, Museo de Arte de Querétaro, Cámara de Diputados: H. Congreso de la Unión y en el Senado de la República.

Del mismo modo, su trabajo ha conformado exposiciones individuales fuera del país en recintos como las Universidades de Exeter, Birmingham, Manchester, The London School of Economics and Political Science (LSE) y The Future Gallery. Ateneo de Sevilla, Bismarck Studios en San Antonio, Texas, Museo Internacional de Arte y Ciencia de Texas, Museo FORMA en San Salvador, y la Galería PICI y el Museo de Arte Hangaram en Seúl.