Bionce ya está camino a casa en Mission, Texas; entregan cuerpo a familia

Después de que la familia de Bionce Amaya Cortez logró la recaudación necesaria para trasladar el cuerpo de la chica a Mission, Texas la tarde del lunes los restos fueron entregados para que fueran llevados a Estados Unidos donde se les dará sepultura.

Fue a través de la plataforma Gofundme donde los Amaya Cortez pidieron apoyo de la ciudadanía y consiguieron recaudar, hasta la mañana de este martes, 12 mil 329 dólares.

El cuerpo de Bionce fue entregado por el Servicio Médico Forense en el Hospital Universitario.

Una vez concluidos los trámites los restos de Bionce fueron colocados en un vehículo sin que se proporcionara mayor información, aunque la madre y hermana de la residente en el Valle de Texas, señalaron que deseaban darle sepultura en Mission.

¿Qué pasó con Bionce?

Bionce Amaya Cortez fue reportada como desaparecida en la misma zona de Nuevo León donde hace casi dos meses tres mujeres fueron vistas por última ocasión, el municipio de China.

A través de redes sociales la familia de la chica de 20 años, originaria de Mission, Texas lanzó un llamado de ayuda para tratar de localizarla.

La hermana de Bionce indicó que la chica tenía que haber regresado a Mission el lunes 10 de abril.

“Desde la noche del domingo no le entran las llamadas”, dijo su hermana Ethna AC en Facebook. “Sus amistades dicen que la dejaron en una calle oscura a la entrada de China, Nuevo León, México y que no podían ver el ´mueble´ en el que se iba a ir y que no recuerdan muy bien qué ropa tenía puesta”.

Días después Bionce fue encontrada en una propiedad de General Bravo, tras un cateo realizado por Fuerza Civil.