¿Chinatown a la vista? Samuel García anuncia la apertura de consulado chino en Salinas Victoria

Al llamar a Salinas Victoria “chinatown” por la cantidad de empresas asiáticas que están llegando, el gobernador Samuel García anunció la próxima apertura de un consulado de China en el municipio.

Al encabezar la ceremonia de inauguración de la empresa Yinlun TDI, el mandatario estatal bromeó: “Salinas Victoria… chinatown”.

Sin precisar fecha ni exactamente donde se instalará el consulado, continuó: “Ya les vamos a poner aquí un consulado chino porque estamos notando un crecimiento enorme en Salinas Victoria”.

El gobernador felicitó al presidente municipal, Raúl Cantú de la Garza, por los logros en su administración en materia de inversión, aunque aclaró que Santa Catarina ya se adelantó.

“La verdad es que Ruli iba en primer lugar, pero llegó Tesla a Santa Catarina y los mandó al segundo… pero ahora (Jesús) Nava (el alcalde) anda bien placeado”, señaló García.

Destacó el desarrollo del municipio en lo económico.

“El crecimiento que notamos en Salinas Victoria cada vez es mayor, estamos orgullosos de que están llegando las empresas que Nuevo León quiere traer”.

En el mundo, dijo García, hay muchas tipos de fábricas.

“Pero está comprobado que los giros que más derrama generan, mejores empleo, mejores sueldos y, sin duda, una distribución social son cuatro: semiconductores y chips, electromovilidad y autopartes, tecnologías y petróleo… aunque el petróleo ya está pasando de moda”.

Las otras tres, expresó, son las que quiere el Estado.

“Son de las que pedimos nuestras limosnas, nuestros ‘happy problems’ porque traen transferencia de tecnología, pagan en dólares, traen maquinaria que no tenemos aquí… por cierto, vamos a ir a Los Ángeles el domingo, si quieren que me traiga maquinaria, de una vez, nomás me pagan un flete y ahí me pagan un ´fee´”.

En Salinas Victoria se está notando que el giro de autopartes, de electrónica, de equipo y maquinaria se están instalando en el municipio, dijo.

“Quiero darle la bienvenida a esta empresa, a Yinlun, a su presidente y a su equipo”, señaló el mandatario.

Agregó que Yinlun llega generando miles de empleos, son símbolo de confianza y prosperidad.

“Ya tienen dos plantas… el que vayan por una tercera significa que están cómodos; si no, no estarían invirtiendo de nuevo en Nuevo León”.