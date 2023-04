Cuando la política es cosa de niños; diputados revelan que desde pequeños tenían vocación de servicio

Hoy, como parte de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso de Nuevo León, tienen oportunidad de trabajar creando leyes o haciendo reformas en beneficio de la sociedad. Y con esta actividad legislativa reafirman lo que de pequeños siempre quisieron: ayudar.

Cuatro diputados revelan, en este Día del Niño, cómo fueron sus inicios en la política y que deseaban para los demás.

“Siempre fui showsera”: Daniela Puente (Movimiento Ciudadano)

Daniela Puente, diputada de la bancada naranja no vislumbraba en su panorama participar en la política, sus sueños eran muy diferentes a la actividad legislativa.

“Cuando estaba chiquita quería ser artista, todo lo que tuviera que ver con televisión; me gustaba mucho participar en los concursos de oratoria y bailar”, señaló.

Daniela Puente, Movimiento Ciudadano. Foto: Cortesía Daniela Puente

Puente explicó que su enfoque estaba en el movimiento artístico.

“Me encantaban los escenarios, todavía me gustan. Pero, a veces, me pregunto si todas esas pequeñas decisiones son las que me han traído hasta aquí porque cuando a uno le gusta mucho expresarse, los temas sociales le atraen”.

En la escuela, dijo Puente, siempre era la que defendía a todos.

“Esta es mi primera participación en la política, cuando de niña empecé en el tema artístico participé en diferentes programas y gran parte de mi vida se lo dedique a los show infantiles; era ´showsera´.

“Después entre a lo privado y ahí fue donde me nació el servicio público porque me di cuenta que había muchas injusticias y yo sentía que no estaba en la trinchera correcta”, explicó la egresada de la Licenciatura en Educación.

Cuando la invitaron a formar parte del equipo (de MC) fue un decisión muy contundente. Y a partir de ahí empezaron a fluir las cosas.

“Ahora sé que estoy en el lugar correcto, a pesar de que la política y, más en esta Legislatura, es muy complicada”, señaló Puente.

“Primer sueño, ser veterinaria; la política llegó después”: Tabita Ortiz (Movimiento Ciudadano)

Cuando era pequeña y, por el contacto que tuvo con los animales en un rancho de Zacatecas, Tabita Ortiz pensó que la Veterinaria sería su futuro.

“De niños siempre soñamos con diferentes cosas dependiendo del momento y de las personas que están a tu alrededor”, explicó la emecista, “mis papas me llevaban a misiones de una iglesia. Yo vivía en Zacatecas, vivíamos en un rancho, habia animalitos y todo”.

Tabita Ortiz, Movimiento Ciudadano. Foto: Cortesía Tabita Ortiz

Ortiz indicó que en su infancia tuvo dos etapas: la primera cuando se relacionó con los animales.

“Me interesaba el tema de ser veterinaria porque me llamaba mucho la atención cómo mi abuelito los cuidaba”.

De sus padres, expresó la diputada, heredó la vocación de servicio y en una segunda etapa quiso ser como ellos.

“Les gusta mucho ayudar a la gente, ellos hacían diferentes gestones, si alguien necesitaba medicamento lo conseguían y me empezó a surgir la inquietud de ayudar, de gestionar, de representar”, comentó Ortiz.

Cuando estaba sola en su cuarto jugaba a dar conferencias y se comprometía con personas imaginarias a ayudarles con sus problemas.

“Fue surgiendo ese gusto por representar a los demás. Incluso en la secundaria, prepa y universidad fui representante de grupo”, recordó. “Desde la niñez, pasando por la adolescencia y la juventud me gustó representar a mis compañeros y gestionar con los maestros si había una petición de ellos, además de organizar eventos”.

Consideró que siempre ha sido líder.

“Cuando iba a entrar a la universidad fue muy claro el estudiar Ciencias Políticas, ya tenía ese deseo”.

El apoyo de su padre fue decisivo para tomar la carrera política.

“Siempre me impulsó a creer en mí a pesar de las circunstancias”, dijo Ortiz.

“El político nace”: Nancy Olguín (PAN)

La panista Nancy Olguín siempre tuvo la idea de ayudar a los demás, por eso considera que el político nace.

“Yo creo que tenemos que traer un perfil, que tengamos esa chispita de querer colaborar para ayudar en algo, aportar a la sociedad, cambiar las cosas y, desde niños, vamos inclinándonos hacia eso”, señaló.

Nancy Olguín, Partido Acción Nacional. Foto: Cortesía Nancy Olguín

De chica vislumbraba su futuro trabajando en pro de los demás.

“Obviamente, de pequeña, como parte de un juego… con aspiraciones, con sueños; no precisamente con título de algún gobernante”, destacó Olguín, “pero mientras crecía siempre estuve en temas de mesas directivas, sociedad de alumnos, vendiendo en la cooperativa para algún fin”.

Desde ese momento ya “pintaba” para dedicarse al servicio público.

“Tengo la fortuna de que todavía frecuento a mis amistades de la primaria, todavía las veo. Platicamos y me dicen: ´Te vemos igual, la parte que era Nancy Olguín de niña en los temas de participación y ahorita como mujer madura, profesional también participando en temas públicos colaborando; desde ahí pintabas con esa inquietud´”, expresó.

Y todo el tiempo tuvo empatía con los problemas de su entorno.

“A lo mejor como niño no estás tan consciente de eso, pero ahora con cargo público hay que trabajar con la gente, escucharla, atenderla. Son muchas las cualidades que un funcionario debe tener”, dijo Olguín.

“No quería ser un político mal encarado”: Eduardo Leal (PAN)

La idea de ayudar siempre pasó por la mente del panista Eduardo Leal quien, en la escuela se apuntaba para ser representante de grupo o para capitanear el equipo de futbol, aunque no sea bueno en este deporte.

“Me organizaba con mis amigos para hacer reforestaciones, pintar bardas… pero en aquel entonces nunca pasó por mi mente estar en política, simplemente era participar, ayudar, apoyar”.

Eduardo Leal, Partido Acción Nacional. Foto: Cortesía Eduardo Leal

En la prepa un maestro le preguntó: “¿Qué harías tú?, ¿a qué te dedicarías, algo que te impulse a levantarte con ganas de ir a trabajar sin que te pagaran un peso?”.

“Y yo respondí: ´A mí sí me gustaría estar en una posición donde pudiera ayudar a los demás aunque no reciba nada a cambio, simplemente por el hecho de apoyar´”, recordó Leal. “Fue donde descubrí mi pasión y mi amor por ser servidor público”.

Tomó la decisión de estudiar Derecho porque su sueño era ser diputado para cambiar las leyes y hacerlas más justas.

Sin embargo tuvo en mente ser un político accesible y cercano a la gente.

“En aquel entonces veíamo a los diputados, presidentes, alcaldes como personas adultas con, traje, muchos de ellos mal encarados y hasta con mala reputación y me decía: ´Yo no quiero ser como todos ellos´”.

Amor al prójimo, ganas de ayudar son dos aspectos que Leal ha convertido en su bandera.

“Con más experiencia y conocimientos… madurez pero con las mismas ganas de apoyar”, expresó el legislador blanquiazul.