Malas prácticas ciudadanas evitan que AyD de Monterrey realice su actividad principal: reparar tuberías de drenaje

Si el año pasado el “dolor de cabeza” de Agua y Drenaje de Monterrey fue la sequía, este 2023 la empresa enfrenta el desafío de que la población entienda y recapacite sobre las malas prácticas en el uso del drenaje sanitario que alejan a la paraestatal de las labores que en realidad debería efectuar.

Juan Ignacio Barragán solicitó, en el Nuevo León Informa, que los usuarios ayuden cumpliendo con la ley y no arrojando basura.

“No permitiendo que entren (al drenaje) arenas y grasas. Tenemos la instrucción de que se dedique más tiempo en reparaciones (no en limpieza). Así podremos mejorar nuestros recursos”, señaló.

El funcionario aseguró que el drenaje es la nueva gran problemática que más preocupa.

“Del 21 al 28 de abril se atendieron mil 651 reportes, donde en un 50.3% fueron destapar un ramal, el 43% destapar una tarja y el 6.1% reparar (tuberías)”, señaló. “El mayor problema es la existencia de residuos en la red… son materiales que producen taponeo: botellas, madera, llantas, ropa interior, estropajos, cabellos, etcétera”.

Barragán indicó que el azolve es lo peor con lo que se puede trabajar porque son cosas que la gente tira, usando el drenaje sanitario como si fuera pluvial.

“Está generando muchísimos problemas. De ninguna manera tienen que estar en el drenaje, están ahí por las malas prácticas que sigue haciendo buena parte de la comunidad”.

Reiteró que las grasas provenientes de carnicerías, restaurantes y negocios de pollos se convierten en el “colesterol urbano”.

“Eso contribuye a taponamientos”, aseguró.

Agua y Drenaje, señaló Barragán, debe enfocarse en reparar daños de las tuberías por antigüedad.

“Tenemos que están resolviendo problemas de drenaje que sí son propiamente originarios por infraestructura. Los otros (problemas) tienen que ver con prácticas que la ley prohíbe y sanciona”.

De 21 al 28 de abril estos fueron los mayores problemas del drenaje:

57% Residuos, basura.

19.5% Azolve.

18% Problemas de infraestructura.

5% Grasas.

Robo de cableado provoca cortes de agua

Barragán indicó que no han registrado problemas en los tanques de Agua y Drenaje, pero reconoció que ha habido cortes de agua los cuales son provocados por el robo de cables en las estaciones de bombeo.

“Hemos tenido problemas de dos tipos, robo de cable. Precisamente ayer nos robaron, otra vez, el cable en una estación de bombeo”, comentó. “Entendemos que cuando se roban el cable en una estación de bombeo, es un cableado que a lo mejor la gente lo va a vender por 200 pesos, pero a nosotros nos cuesta varios miles de pesos poderlo reparar, y lo más grave es que dejamos sin agua a una zona de la ciudad, por tiempo de 10-12 horas”, explicó.

Barragán informó que esta problemática ocurre principalmente en la zona norponiente de Monterrey.

“Y también recordar que en estos últimos días, particularmente el fin de semana que hubo fuertes ventarrones, tuvimos problemas de energía eléctrica.

“Todo nuestro sistema en esa zona norponiente trabaja con bombeo, si no hay energía eléctrica no hay bombeo y pudimos haber tenido problemas en particular en algunos tanques”, indicó.