A un año de la muerte de Yolanda, Gerardo Martínez sigue solo

Hace un año Gerardo Martínez inició solo la búsqueda de su hija Yolanda, desaparecida el 31 de marzo. Sin apoyo recorrió calles y municipios hasta que el 8 de mayo el cuerpo fue localizado a 27 kilómetros de donde se le vio por última vez.

Hoy, un año más tarde, Martínez sigue solo y buscando justicia.

“Pues sí… sigo solo. Así empecé y así sigo”, expresó Martínez quien este lunes encabezó una manifestación pacífica en la Explanada de los Héroes.

Con el apoyo de algunos colectivos como Morras feministas, el papá de Yolanda Martínez Cadena, continúa exigiendo justicia.

“Ya no creo en las autoridades. Durante un año no han hecho nada, pero eso no me va a quitar seguir buscando a los responsables de la muerte de mi hija.

“¡Me quitaron a mi hija!, no es cualquier cosa. Yo voy a seguir… hasta donde se pueda.

“No mataron a un animal cualquiera, mataron a mi hija, por eso voy a seguir en la lucha”.

El papá de Yolanda, acompañado de su familia hizo un plantón a las afueras del Palacio de Gobierno, mostrando una pancarta en la que se leía: “Justicia para Yolanda”.

Martínez indicó que probablemente esta semana se inicie el proceso para realizar una segunda autopsia al cuerpo de la joven de, en ese entonces, 26 años.

“Los abogados son los que están viendo eso, el forense de Guatemala es el que se encargaría de eso”.

El trámite ha demorado porque Martínez tuvo que luchar para que la muerte fuera tipificada como feminicidio.

Tras unos minutos en la Explanada, el contingente encabezado por la familia Martínez realizó una marcha por algunas calles de Monterrey.