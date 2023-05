“¡Cálmate, loca!”; Samuel García revela que su mamá lo quiere como presidente de México

Samuel García reveló este miércoles que una de las personas que más lo han ayudado en su carrera, sin duda, es su mamá Silvia Sepúlveda y lo apoya a tal grado que ya lo quiere ver como presidente de México.

El gobernador, quien presidió este 10 de mayo el evento Te amo, mamá en el Centro de las Artes, agradeció a su madre su respaldo desde pequeño.

Recordó que cuando era niño, un día le dijo que quería ser Papa y Sepúlveda lo empezó a llevar todos los días a la iglesia. Más tarde, el mandatario estatal quiso trabajar en televisión y ella lo impulsó.

“Por eso tengo fotos con Siboldi y con otros famosos”, dijo García.

De adulto, cuando confesó a su mamá que quería ser diputado, Sepúlveda tapizó toda la zona sur de Monterrey con imágenes del emecista.

“Por eso me decían Gordolfo Gelatino (personaje de Los polivoces) porque en todos lados me veían”, señaló sonriendo. “Un día, un amigo me mandó una foto: ´¿Qué hace tu mamá arriba de un árbol?´… estaba poniendo fotos mías”.

Cuando decidió ser senador, otra vez Sepúlveda tapizó, pero ahora el Estado con propaganda del gobernador.

“Y ahora ya está todos los días: ´¡presidente!, ¡presidente!, ¡presidente!´, pero le digo: ´¡Cálmate, loca!´… en mi casa le decimos loca”, expresó despertando risas entre las asistentes. “¡Ya quiere campaña! Te quiero mucho, pero ya no me presiones mucho con la presidencia”.

Aunque suena en broma, añadió el mandatario estatal, es inexplicable.

“El agradecimiento que hoy te quiero dar en público, el agradecimiento por todo el apoyo y creo que hablo por mis hermanos”, añadió.

En su mensaje a las madres presentes, García refrendó el compromiso de su administración para mejorar la calidad de vida de los neoloneses al señalar que en Nuevo León todo es posible.

“Nuevo León tiene hoy todo para que todas las familias tengan las oportunidades de salir adelante. Nuevo León está haciendo todo lo que está en sus manos para que los papás le puedan brindar a sus hijos salud y la mejor educación, eso es lo más importante de nuestro Gobierno empezando por los bebés, por los niños y por las niñas”,

“La meta es que Nuevo León todas las mamás se sientan orgullosas que sus hijos pudieron salir adelante y tuvieron todo lo que requería su vida, su estado de ánimo porque el gobierno les cumplió y les cumplió sus derechos; derecho a la vivienda, derecho al alimento, derecho al vestido, derecho a la salud gratuita somos el único estado que cubrimos universalmente la salud en todo México”, agregó.

García reveló a las madres regiomontanas que debe todo a su progenitora Silvia Sepúlveda. Foto: Cortesía Gobierno de NL

El final del evento contó con la participación de un mariachi que entonaron “Las mañanitas” para las festejadas.

Previo al festejo el gobernador, su esposa Mariana Rodríguez y la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, entregaron tarjetas del programa Hambre Cero con el que se busca erradicar la carencia alimentaria y contar con una cultura de no desperdicio de alimentos en Nuevo León.