¡Aquí no pasa nadie! Puerto Colombia será “blindado” para evitar cruce migrante

Aunque el Puerto Colombia no está considerado como un “cruce migrante”, las autoridades de Nuevo León se preparan para “blindar” esta zona tras el fin del Título 42.

Marco González, secretario de Desarrollo Regional y director del Puerto Fronterizo Colombia, explicó que hasta el momento no ha habido ningún incidente en el área.

“El resguardo que tenemos del puerto no corre ningún tipo de peligro. Todo lo que está sucediendo en las otras fronteras, Reynosa, Brownsville, Matamoros no es tema aquí en Nuevo León”, señaló González, “estamos blindándonos para que no sea tema, no es que estemos confiados, pero dado que nuestra frontera es tan controlada y tan segura que la tenemos, (los migrantes) no se atreven, hasta ahorita, a pasar por ahí”.

El funcionario destacó que por el resguardo que hay de la Guardia Nacional los indocumentados escogen otra opción porque saben que por ahí no hay oportunidad (de cruzar a Estados Unidos).

“Totalmente ha sido reforzada la frontera, pero no por el tema migrante. Desde hace dos meses firmamos un convenio con la Patrulla Fronteriza, están las capacitaciones con el personal de Fuerza Civil…”.

Ambas corporaciones, señaló González, están coordinadas diariamente para salvaguardar la frontera por si llegara a haber un incidente.

“Nunca ha sucedido, no nos queremos confiar, pero estamos preparados por si llegara a pasar algo…. ¡que no llegue a ser tema!”, destacó el funcionario.

La Patrulla Fronteriza, indicó González, tiene más de 400 elementos en el área de Laredo.

“Los que le asignan a Colombia no pasan de 30 o 4… pero, repito, nunca ha sido tema migratorio porque, como que no les conviene a los migrantes pasar por ahí. Hay mucha seguridad de por medio, prefieren ir por otro lados”.

Puerto Colombia es una propiedad del Gobierno de NL con una extensión de 2.5 kilómetros.

“Es mucho el terreno que tendrían que cruzar para acercarse al puente; no hay manera (de que crucen)”.

González informó que el número de vehículos particulares que cruzan el Puerto se incrementó hasta 30 mil cruces por mes.

“El de carga se ha incrementado también un 11%, a pesar de que no está la Gloria-Colombia, y una vez inaugurada en diciembre subirá de 5 mil cruces al día a 7 mil 500″.