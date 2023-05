De “sueño americano” a pesadilla; recomienda Casa Monarca a migrantes no caer en mentiras de “polleros”

La posible llegada masiva de migrantes a Nuevo León, después del fin del Título 42, alertó a los albergues locales que enfrentarían una crisis por sobrepoblación y ante esta situación exhortan a indocumentados a estar alerta por “promesas falsas” de llegar a Estados Unidos y cumplir el “sueño americano”.

Sofía Hernández, coordinadora de Casa Monarca, ubicada en Santa Catarina, lanzó una alerta porque están al tanto de que grupos de “polleros” engañan respecto a que, de ahora en adelante, no habría tanto problema para ingresar a territorio estadounidense.

“Estamos ante esta situación. Sabemos que grupos están confirmando a personas indocumentadas que ahora el paso hacia Estados Unidos es más fácil y eso no es cierto”, expresó, “sí estamos esperando una llegada masiva de personas que vienen desde el sur”.

Hernández indicó que se les está diciendo que podrán entrar a la Unión Americana con pocos requisitos.

“La familia, amigos y, desde luego, los ´polleros´ hacen creer a los migrantes algo que no es. La recomendación es la siguiente: No les crean porque todo lo que les puedan decir es falso; Estados Unidos no está dando ningún tipo de facilidades”, afirmó Hernández.

Actualmente en Casa Monarca hay alrededor de 60 personas, la mayoría de nacionalidad venezolana.

“Tenemos cupo para 100 personas; tenemos suficientes colchones, pero creo que nos harán falta más si los pronósticos se hacen buenos.

“Nuevo León, por su cercanía con Estados Unidos, es un paso para los migrantes”.

Quizá no en la misma dimensión que ocurrió con los haitianos hace dos años, pero Hernández destacó que sí esperan un gran flujo migratorio.

“En el sur ya hay grupos de personas que empezaron a movilizarse hacia la frontera norte. Pero repito, la mayoría de ellos motivados por la mentira de que van poder ingresar as Estados Unidos. El mensaje sería: ´No se muevan de donde están o regresen a sus países porque la situación no es nada fácil´”.

Casa Monarca está en coordinación con otros refugios como Casa INDI para monitorear el comportamiento migrante.

“Nos coordinamos para tratar a las personas que vienen de otros países con la dignidad y respeto que merecen”, añadió Hernández.

La coordinadora de Casa Monarca señaló que requieren de apoyo, especialmente en el tema de alimentos como carne, verduras y frutas.

Para ponerse en contacto con el albergue se puede llamar al teléfono 8183906305.