“El PRIAN se la pasa ´jodiendo´ todo el día”: Samuel García

Samuel García aseguró que su gira de trabajo por Asia ha sido un gran éxito, tanto que la “mafia del poder” no lo distrajo de su objetivo, que era traer más inversión al Estado, a pesar de que el PRIAN se la pasa “jodiendo”.

“Para aquellos que critican, el trabajo mata grilla… para los PRIANES, que no hacen más que todo el día estar ´jodiendo´, me refiero al PRI y al PAN, y a la mafia del poder que hay en Nuevo León, que están todos los días ´jodiendo´, les digo desde acá, desde Taipei: ´No me van a distraer ni van a quitar la grandeza de Nuevo León por sus moches, sus intereses y sonseras´”, expresó García en un video compartido en su perfil de Facebook.

Te puede interesar: Samuel anuncia llegada a Nuevo León de Foxconn, empresa que fabrica el iPhone

Señaló que las críticas le entran por un oído y le salen por el otro.

“Nuevo León está mejor que nunca, este crecimiento no es de un año, son épocas, son momentos que pueden durar 10, 15 o 20 años y si no lo amacizamos ahorita se lo va a ganar alguien más”.

El gobernador llamó a imaginar cómo sería Nuevo León sin pleitos políticos.

“¡Imagínense, gente de Nuevo León!, la potencia que seríamos, si tuviéramos de aliados a los diputados del PRIAN, al Poder Judicial del PRIAN y al fiscal del PRIAN, ya seríamos Austin”, afirmó García, “pero así es esto, no nos asusta, así es la política”.

Afirmó que la revancha llegará en 2024.

“Vamos a aplastarlos y vamos a tener un Congreso aliado, fino, eficiente, que haga las leyes que requerimos… a un Poder Judicial mucho más apegado a la ley, no a dos bandidos que se la han pasado robando 20 años.

“Y vamos a despegar, así que cuando vean las noticias, las notas que andan los del PRI y del PAN todo el día ´jorobando´... igual que yo, que les entre por un lado y salga por otro”, añadió el mandatario estatal.

La vieja política, señaló, ya se va.

“Los moches, los Medinas, los broncos… todo ese infeliciaje se van de Nuevo León. Viene una nueva generación más avispada, más inteligente e incorruptible”, añadió, “porque no agarramos lana de los fondos de los alcaldes, como lo hacen ellos”.

García destacó que el Estado será el más importante de América Latina.

“Y vamos a estar compitiendo con el mundo. No vamos a desperdiciar ni un solo minuto”.

Aseguró que su viaje a Asia fue para darle duro a la “talacha”.

“¿Qué más puede desear un gobierno que llevar grandes empresas a su estado? Por eso estamos acá y las buenas noticias son que están las condiciones dadas, todas (las empresas) van pa´ Nuevo León, todas nos han dicho que sí”.