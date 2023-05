Estado detendrá obras complementarias de la Línea 6 del Metro en San Nicolás y Guadalupe

Los conflictos entre Gobierno del Estado y los presidentes municipales, integrantes de Pacto Nuevo León, toman nuevas alturas porque ahora el Ejecutivo cancelará obras en los municipios de San Nicolás y Guadalupe hasta que los ayuntamientos liberen los permisos para la construcción de la Línea 6 del Metro.

En tono enérgico, Hernán Villarreal, secretario de Movilidad y Planeación Urbana, aseguró que se tomó esta decisión sin importar que los trabajos que actualmente realizan, se detengan.

“Las decisiones tomadas por unos cuantos alcaldes nos orillan a frenar estas obras y los únicos perjudicados son los ciudadanos”, señaló Villarreal.

El secretario mencionó al político priista Paco Cienfuegos como instigador del conflicto.

Añadió que si los munícipes niegan los permisos para la construcción de la Línea 6 en sus territorios también se detendrá la construcción de dos pasos a desnivel ubicados en Rómulo Garza y otro en Miguel Alemán, que serían complementarios de la línea.

“Si los alcaldes pretenden negar los permisos para la Línea 6 también estarían negando los permisos para la construcción de estos dos puentes que ellos mismos solicitaron como obras complementarias para la Línea 6″.

Villarreal destacó que hay evidencia clara y notoria de que las manifestaciones de los ediles están siendo pagadas por Paco Cienfuegos.

“Ante esta evidencia vamos a continuar con nuestros procesos de participación”.

El lunes, alcaldes de Pacto Nuevo León, manifestaron su intención de no ceder los permisos para la construcción del Metro.

Villarreal indicó que si continúan con esta negativa el proyecto del Metro se concretaría hasta el 2024.

“Aquí el problema es que la ciudadanía no podrá acceder a un sistema de transporte de calidad. Si los municipios no otorgan los permisos de construcción no se construirá ahí el Metro y a lo mejor nos tenemos que esperar al 2024″, comentó.

El funcionario reveló que la obras van bien hasta este momento.