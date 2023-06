De su bolsillo al DIF Capullos: Diputados de MC donan un mes de sueldo, equivalente a 660 mil pesos

La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nuevo León cumplió y cada uno de los 11 diputados que la integran donó un mes de su sueldo a DIF Capullos.

Tal y como anunciaron el 14 de mayo los legisladores se mostraron dispuestos a apoyar a la institución con un total de 660 mil pesos que ya fueron transferidos.

“Como saben, en pasadas semanas nos invitó la titular de AMAR a Nuevo León a un recorrido por DIF Capullos y la bancada de Movimiento Ciudadano asistimos. Al estar ahí constatamos el gran trabajo que se ha hecho por parte de la directora Gloria (Bazán) y de la señora Mariana Rodríguez, y constatamos cómo se han dado los cambios en relación a instalaciones, en relaciones inclusive en tratos con los niños y adolescentes que están ahí”, señaló Eduardo Gaona.

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano explicó que validaron la terminación de cuatro villas y vieron muy buen ambiente y muchos profesionales que dejan todos los días su trabajo y su vida a una institución tan noble como es el DIF Capullos.

“Sin embargo, también constatamos que hay necesidades que sufren en esta institución”, detalló. “Hay que terminar por ejemplo, más villas, y a pesar de que se ha hecho la convocatoria por la misma Mariana Rodríguez a la iniciativa privada, al público en general para que también puedan aportar, no solamente con recursos económicos, falta mucho por hacer”.

Gaona indicó que los diputados naranjas tienen un salario, cada uno, de 60 mil pesos mensuales netos.

“Por eso nos dimos a la tarea los diputados de Movimiento Ciudadano de, no solamente señalar, ni observar, ni salir a declarar cómo están las cosas ahí, sino tomar acciones contundentes y las acciones a las que nos comprometimos en su momento, que fue donar un mes de salario íntegro, de cada uno de nosotros.

“Los 11 (diputados) estamos aquí para decirle a la gente de Nuevo León que estamos cumpliendo, que estamos a favor de que a los niños y adolescentes les vaya mejor y estamos poniendo nuestro grano de arena para que se puedan hacer las obras allá (en DIF)”.

El coordinador señaló que enviaron un exhorto a los diputados de las otras bancadas para que también aporten.

“Algunos nos llamaron que son payasadas, no compartimos esta posición, no se trata de confrontarnos”, expresó el emecista. “Lo que queremos hacer es un llamado a la conciliación, a que todos se puedan sumar. Hay gente de aquí que ha participado en otras legislaturas que ha estado muy al tanto de estos temas tan sensibles.

“Lo que queremos es hacer trabajo en equipo con otros colores. En este tema en particular no se puede politizar. No podemos llegar a esa parte de golpeteos, lo que queremos es decirle al DIF que estamos cumpliendo e invitamos a otros actores políticos a que participen”.