¡Síganme los buenos!: Integran habitantes de El Carmen movimiento para sacar al municipio del “bache”

Aunque el municipio de El Carmen tiene todo para convertirse en un punto importante para el desarrollo del Estado, la corrupción y el olvido de las autoridades lo ha convertido en una “tierra de nadie”, por eso el movimiento social Somos más los buenos busca rescatarlo y volver a ponerlo en el mapa.

El activista Rodolfo Peña Martínez señaló que los habitantes viven entre el olvido, la falta de oportunidades laborales, la inseguridad y el abandono por eso Somos más los buenos tuvo una gran aceptación y actualmente está integrado por 500 personas de las 300 mil que viven en El Carmen.

Al hacer la presentación de la organización en Monterrey, el líder del movimiento indicó que también se presentarán denuncias penales en contra de diversos desarrolladores de vivienda, por incumplir con la introducción del drenaje en diversas colonias.

Agregó que ante la nula respuesta a las múltiples denuncias que se han presentado en el Congreso del Estado, la Fiscalía General de Justicia, la Fiscalía Anticorrupción y el Gobierno estatal, se optó por la movilización social pacífica para exigir justicia.

“Han sido mudos, sordos y ciegos ante los abusos de poder de diversas autoridades de El Carmen y prestadores de servicios y desarrolladores de viviendas”, explicó. “Estamos hartos los ciudadanos de El Carmen, nos hemos organizado para recuperar el municipio que nos pertenece”.

Peña Martínez señaló que muchos ven al ayuntamiento como botín o simple “pueblucho”.

“Pero ya somos más de 300 mil habitantes que enfrentamos diversos problemas como inseguridad, hacinamiento, falta de transporte y de drenaje, así como un sinnúmero de baches en las principales vialidades y colonias”, destacó.

El activista indicó que quienes los gobiernan no tienen la menor sensibilidad, no se dan cuenta que por años El Carmen ha sido presa de abusadores, no sólo de administraciones municipales, sino desarrolladores que realizan casas pequeñas y a veces sin servicios.

Afirmó que ahora el pueblo organizado ha salido a las calles exigiendo respeto.

“Somos más los buenos representamos las causas sociales del municipio para que sean resueltas a la brevedad”.

Enumeró que la ciudadanía tiene que lidiar con falta de drenaje en colonias como Los Arcos, limpieza en calles, luz mercurial y seguridad, además de que la mayoría de las familias carece de condiciones para una vida digna, al existir colonias que han sido abandonadas por autoridades municipales y estatales.

Rodolfo Peña Martínez presentó en Monterrey el movimiento social Somos más los buenos. Foto; Martín Fuentes

“Denunciaremos judicial y penalmente a los desarrolladores que no pusieron drenaje en la colonia Los Arcos donde viven cientos de familias entre malos olores e insalubridad”.

También adelantó la creación de comités de defensa de la dignidad de las personas.

“Para que ya no le falten al respeto y a los derechos de las familias de El Carmen”, expresó Peña Martínez.