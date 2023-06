“Que no les vean la cara”, Colosio Riojas denuncia estructuras que piden dinero a su nombre

Colosio Riojas denuncia que grupos no autorizados operan a su nombre, pero sin su autorización. Foto: Cortesía Gobierno de Monterrey

Luis Donaldo Colosio Riojas denunció este miércoles la existencia de diferentes estructuras que incluso piden dinero a su nombre en varios estados de México.

El alcalde de Monterrey acusó que hay personas estafando a la gente utilizando su nombre, pero él nunca dio autorización para que se hiciera una colecta.

“Hay muchos grupos, en muchas partes del país que están supuestamente armando estructuras a mi nombre. No hablan a mi nombre estas personas, no les acepten nada de lo que les digan”, expresó Colosio Riojas. “Hay gente, incluso, pidiendo dinero a nombre mío.

“No les hagan caso, les están viendo la cara. Ninguna de estas personas habla a nombre de mi persona”.

El presidente municipal de Monterrey afirmó que él no está armando estructuras de ningún tipo, en ninguna ciudad del país.

“Tengo conocimiento de esto desde el año pasado, me han llegado fuentes de Michoacán, de Baja California, de Guerrero; de mucha gente que dice: `Ya estamos armando la estructura Colosista, y ya nos están solicitando dinero´.

“¡Espérenme tantito!, esas personas no están conmigo, no trabajan para mí, les están viendo la cara, por favor no se dejen engañar”.

Colosio Riojas dijo que esperará los tiempos que marca la ley.

“Yo ya tomé una decisión (sobre su futuro político), pero a mí lo que me interesa es hacer bien mi trabajo en este momento, ¡primero es Monterrey!”.

Ya tomó una decisión, aseguró, pero no le gusta que lo presionen para darla a conocer.

“Me están presionando desde el año pasado, cuando tengo mucho trabajo aquí, ¡por favor! Seamos serios, yo no me quiero adelantar a los tiempos”.

Es el primero en donar

Como ejemplo de que todos pueden “regalar vida” este miércoles, en conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre, Colosio Riojas participó en la jornada de donación organizada por el ayuntamiento, en conjunto con el Hospital Universitario (HU).

En compañía del doctor Óscar Vidal Gutiérrez, director del HU, el edil invitó a la comunidad a donar sangre en el módulo itinerante que se instaló por este día en la planta baja del Palacio Municipal, o acudir en cualquier momento al Banco de Sangre del Hospital Universitario.

Colosio Riojas fue el primero en ingresar al módulo para la extracción del plasma.

“Que sea un recordatorio de que las vidas no se salvan solas, que tenemos un cuerpo de profesionales que día a día trabajan para poder apoyarnos a recuperar la salud pero que muchas veces no depende sólo del esfuerzo de los médicos sino también del altruismo de las personas que, al momento de donar sangre, de donar órganos, de poder poner ese pequeño momento de nuestras vidas al servicio de los demás, podemos hacer una enorme diferencia entre salvar y no una vida humana” afirmó el alcalde.

Vidal Gutiérrez refrendó el apoyo de la institución que encabeza hacia las acciones del municipio a favor de la salud de sus habitantes.

El alcalde de Monterrey fue el primero en donar sangre este 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre.

“Debemos de tomar conciencia y ayudar a la donación porque en México nada más un 10% de la población dona sangre y de ese 10% solo el 3 a 5% son personas altruistas que lo hacen voluntariamente, y debemos invitar a la población a hacer un acto de responsabilidad social”, detalló el médico.

Debido al aumento de la esperanza de vida, los padecimientos hematológicos, hemorragias asociadas a traumas o partos y muchas otras causas, han aumentado las necesidades de componentes sanguíneos y sus derivados.