“Los olores son horribles”; familias siguen esperando entrega de cuerpos en el Semefo

El forense sigue rebasado y no hay para cuando baje el número de cuerpos. Foto: Martín Fuentes

Parece una historia de ficción… pero no lo es. Los cadáveres sin identificar permanecen apilados a la espera de que se les transfiera a una caja de refrigeración para detener, al menos un tiempo, el proceso de putrefacción. La mayoría no ha sido identificada mientras las familias esperan a las afueras del Servicio Médico Forense (Semefo).

Durante un recorrido realizado por Publimetro se constató que hay gente que espera desde el fin de semana para poder reclamar los restos de algún ser querido.

Al interior de las instalaciones, entre el edificio del forense y de oncología, están las cajas de refrigeración mientras un olor enrarecido se percibe.

“¿Usted cree? Estoy esperando desde el lunes en la noche y todavía no me pueden entregar el cuerpo de mi sobrino; que no tienen personal suficiente”, dijo María Luisa Llanes, única pariente de Jair quien falleció la mañana del lunes en su casa.

El hombre de 31 se desvaneció y nunca recuperó el conocimiento.

“Ya estamos desesperados, estamos aquí mi hija… o de pronto viene mi hijo para relevarla y que yo no me quede sola. ¡Es muy desesperante!”, señaló la vecina de la colonia Burócratas Municipales.

Explicó que personal del Semefo le informó que en cualquier momento le entregan los restos de su sobrino, pero no saben a ciencia cierta, cuándo.

“Ya no voy a poder velarlo”, señaló Llanes. “En la funeraria me dijeron que solamente podían darme el servicio por cuarto horas, máximo, y con la tapa cerrada porque ya pasó demasiado tiempo, el cuerpo debe estarse descomponiendo y ellos podrían recibir una multa”.

Desde la semana pasada Sandro Patlán aguarda pacientemente por el cuerpo de su hija.

“Los olores son horribles, ya debe haber muchos cuerpos pudriéndose, pero no tienen personal para darle una recia y concluir con la autopsia”, expresó Patlán.

Igual que Llanes el vecino de Guadalupe no podrá velar a su hija de 15 años como él hubiera querido.

“Se va a ir directo al crematorio. Por seguridad y sanidad no me van a permitir velarla…”.

Los precios de los servicios funerarios tampoco son muy accesibles. Por una cremación directa el precio es de 16 mil pesos, siempre y cuando el cuerpo no pese más de 85 kilos y la muerte no se haya producido por suicido o por un acto de violencia.

“Estamos esperando… pasan las horas y nada… ya no sabemos qué hacer porque nos dicen que esperemos, que tengamos paciencia, pero no es fácil estar aquí en el calor, con los olores y con esta ansiedad”, añadió Patlán.

De acuerdo a la Fiscalía de Justicia de Nuevo León por semana el Semefo recibía hasta 80 cuerpos, pero la primera semana de la ola de calor la cifra subió a 130 y la pasada a 250.

Hay personas que tienen casi una semana esperando que les entreguen los cuerpos. Foto: Martín Fuentes

“La mayoría de los fallecimientos, de acuerdo a las autopsias, han sido provocados por infartos agudos al miocardio”, reveló el vicefiscal de Justicia Luis Orozco.

Y casi todas las víctimas eran adultos mayores.

Orozco reconoció que se vive una situación atípica en el Estado, pero tampoco lo atribuye a la ola de calor.