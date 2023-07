Imss estatal mantiene campaña permanente de donación de órganos; Sin donantes no hay trasplantes

El Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss), de Nuevo León sigue trabajando en la campaña permanente de donaciones y concientizando a la población sobre la importancia de dar vida, y con la campaña Sin donantes no hay trasplantes exhorta a los ciudadanos a abrir la esperanza a personas que requieren un órgano para continuar viviendo.

A pesar de que el Imss en el Estado se posiciona como una representación de alta productividad en trasplantes de diversos órganos, hace un llamado a la población para avanzar en la cultura de donación.

Un desafortunado suceso como la muerte encefálica, que aparece por traumatismos craneoencefálicos o eventos vasculares, que incluyen hemorragias o infartos del sistema nervioso, se puede convertir en una importante alternativa para salvar vidas, detalló el Instituto.

“En un acto altruista, una persona puede donar corazón, pulmones, hígado, páncreas, riñones, tejido músculo-esquelético, válvulas cardiacas, córneas y piel, beneficiando a más de 100 personas”.

El Seguro Social en Nuevo León tiene actividad de procuración de órganos y tejidos en los Hospitales Generales de Zona (Hgz) No. 17 y 33, así como en la Unidad Médica de Alta Especialidad (Umae), Hospital de Traumatología y Ortopedia No. 21; en la Umae Hospital de Especialidades No. 25 y en la Umae Hospital de Cardiología No. 34 Dr. Alfonso J. Treviño Treviño.

Además de su actividad procuradora, el Imss Nuevo León se distingue por su dinámica en trasplantes de órganos.

“La Umae No. 25 cuenta con licencia para trasplantar hígado, riñón, córnea, páncreas y células hematopoyéticas. El Hgz No. 33, trasplanta riñones y córneas”.

Por su parte, la Umae No. 34 realiza trasplantes de corazón y gracias a la licencia obtenida por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), realizó su primer trasplante bipulmonar en diciembre del 2022.

“Estas unidades médicas del Imss en Nuevo León cuentan con personal especializado que trabaja con entusiasmo, tanto en la procuración como en el trasplante de órganos, para todos aquellos pacientes que esperan con ilusión la llegada de un órgano para recuperar la esperanza de vida”.

Quienes tengan la voluntad de donar, añadió el Imss, deben manifestarlo a sus familiares directos, debido a que, al momento de fallecer, aunque se hayan registrado como donadores, es la familia la que determina si se concreta el deseo altruista en la unidad hospitalaria donde ocurrió el deceso.

“Los órganos y tejidos procurados en los hospitales del Imss Nuevo León se ofrecen a unidades médicas locales y nacionales del Seguro Social, y de otras instituciones públicas y privadas, para prolongar la vida de pacientes que se encuentran en lista de espera para ser trasplantados”.

El Instituto informó que para ser donadores voluntarios de órganos y tejidos, los interesados pueden consultar la página de internet del Centro Nacional de Trasplantes: https://www.gob.mx/cenatra/ o visitar la página del Imss http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos donde podrán descargar su tarjeta de donador.

¿Sabías qué?

Un cuerpo puede dar esperanza de vida a más de 100 personas.

Hay seis hospitales en Monterrey en los que se hacen trasplantes.

