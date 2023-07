Cerco de protección: Llegarán a NL 600 militares más para reforzar la seguridad

Al margen de los hechos delictivos que derivaron en la ejecución de seis personas en Apodaca y del hallazgo de restos humanos, dentro de una bolsa, cerca del penal de Cadereyta, en los próximos días llegarán a Nuevo León 600 integrantes de las fuerzas armadas mexicanas.

Javier Navarro, secretario general de Gobierno, informó que esa “gran obra” se está haciendo por la administración estatal con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“La idea es esa (traer a los militares) por eso es la junta en un rato más en Cerralvo; estamos hablando de 600 militares más para reforzar también el área metropolitana”, dijo el funcionario.

Navarro detalló que la zona de Cerralvo es estratégica.

“Por eso se buscó ahí, por la ubicación y la facilidad de trasladarse y de vigilancia, lógicamente”, explicó.

El secretario general de Gobierno indicó que a un lado del Campo Militar en Cerralvo también hay una estación de Fuerza Civil, que va a aportar 160 elementos más para reforzar la seguridad.

“En total serían como 760… 800 (elementos) en el Campo Militar y Fuerza Civil, en el destacamento”.

Navarro señaló que los miembros del Ejército Mexicano llegarían como un cerco de protección.

Colosio Riojas aplaude llegada de más militares

Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, aplaude que más militares lleguen a Nuevo León para reforzar la seguridad en el Estado.

“Espero que la llegada de los elementos de las fuerzas armadas sean, no solamente un disuasivo, sino que sean realmente una solución a corto y mediano plazo, que nos permita tomar el control de los grupos delictivos del Estado”, dijo en entrevista posterior a la Sesión de Cabildo.

Señaló, y hablando a nombre de sus compañeros alcaldes, que se debe hacer todo lo que está en sus manos para que las policías municipales, dentro de sus funciones de prevención y de proximidad, puedan ayudar a detener delitos, sobre todo los que estén dentro de su jurisdicción”.

Colosio Riojas solicitó a la Federación, que por el alto número de hechos delictivos que están sucediendo, no abandonen a la Ciudad ni al Estado.

“Esto es algo que se está viviendo a lo largo y ancho del país. No es un tema que esta únicamente en Nuevo León”, explicó el edil. “Se esté viendo como un síntoma grave que se replica en muchas otras ciudades y aquí es donde necesitamos realmente el apoyo de las fuerzas federales”.

Descartó que se esté viviendo una crisis de seguridad.

“Es una guerra encarnizada entre grupos delictivos que se quieren apropiar las plazas del Estado y aquí es donde nosotros tenemos la obligación, no solamente de detener y frenar, sino de promover oportunidades de desarrollo para que la gente no caiga en ese tipo de situaciones, que no caiga en la delincuencia, que no caiga en la drogadicción pero necesitamos que no nos dejen solos”, añadió el munícipe.

Lo que sucede, destacó el presidente municipal de Monterrey, es que está arreciando la guerra entre los propios grupos delictivos.

“Y esto nos debe de poner en alerta para que no escale, sin embargo, yo lo veo contenido entre grupos, pero no quiero que escale al resto de mi gente”.

A nivel municipal, Colosio Riojas indicó que están haciendo labores preventivas y de proximidad.

“Pero hay que entender perfectamente bien las labores de una policía municipal, no están equipadas, ninguna policía municipal, para poder arremeter con una amenaza de carácter federal”, aseguró.

Resultados del Ejército en Nuevo León (junio 2023)

La Secretaría de la Defensa Nacional a través de las Comandancias de la IV Región Militar y 7/a. Zona Militar, hace del conocimiento que, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la Política de Cero Impunidad del Gobierno Federal, personal del Ejército Mexicano en coordinación con las autoridades, del 1 al 30 de junio de 2023, obtuvo en el estado de Nuevo León los siguientes resultados:

Detenciones:

20 personas en flagrancia delictiva.

Aseguramientos:

5 mil 838 kilos de marihuana.

10 armas de fuego (9 largas y 1 corta).

39 cargadores.

43 vehículos.

Un millón 900 mil pesos

Lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, coadyuvando a preservar las libertades, el orden y la paz públicos de la sociedad mexicana.