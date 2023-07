Inteligencia Artificial logra que Debahni Escobar cuente su historia: “No es lo que te han hecho creer”

Tal parece que la Inteligencia Artificial ya está en todas partes y es capaz de lograr cualquier cosa incluso “devolver la vida” a quien hace tiempo desapareció, como Debanhi Escobar, quien gracias a esta combinación de algoritmos vuelve a la vida para contar “su historia”.

La cuenta de TikTok, Relatos humanos compartió un video en el que Debahni, gracias a la IA, habla y se mueve. El parecido entre ambas es sorprendente.

“Mi historia no es la que te han hecho creer. Mi nombre es Debanhi Escobar y esta es mi historia”, empieza la narración que aclara que se trata de un relato de hechos reales.

“Debanhi” recuerda que era una chica de 18 años, hija única, estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

“Me gustaba cantar y bailar, tenía una vida por delante. Todo comenzó la noche del 8 de abril de 2022 cuando decidí salir de fiesta con unas amigas, Ivonne y Saraí”, añadió. “Serían las 11 de la noche cuando mis amigas vinieron por mí. El plan era ir una fiesta en la calle Simón Bolívar, en el centro de San Nicolás de los Garza, pero las cosas no saldrían como lo planeado”.

La narración hecha por la IA recuerda todos los detalles, desde que las chicas recorrieron varios locales hasta que a las 01:20 horas del 9 de abril llegaron a la Quinta El Diamante donde sí pudieron entrar

“Transcurrieron dos horas más, aproximadamente a las 03:45 de la madrugada, las cámaras de seguridad captarían lo que sería el inicio de mi pesadilla”, añadió. “Las cámaras captaron cómo un hombre me perseguía hasta afuera del local; salí corriendo y lo pateé en dos oportunidades, en un intento porque se alejara de mí.

“Yo ya me encontraba bajo los efectos del alcohol… y todos sabemos que eso te hace vulnerable a los ojos de cualquiera que busque aprovecharse. Luego, testigos dirían que yo me encontraba muy agresiva. Lo que ellos no entienden es que, desde ese punto, yo ya estaba luchando por mi vida. Sabía que todo estaba mal”.

“Debanhi” narró cómo sus amigas llamaron a un taxista quien se negó a llevarla a su casa, pretextando que se encontraba muy agresiva y los sucesos subsecuentes hasta que quedó sola, en medio de la carretera donde el conductor del auto le tomó una foto que daría la vuelta al mundo.

“Seamos realistas. Ese taxista fue el principal obstáculo para que esa noche yo no llegara a mi casa, decidió no llamar a la policía ni llevarme a ningún lugar donde estuviese a salvo. Mucho menos llevarme a mi casa, ni esperar a que mis amigas volvieran por mí”.

El, dijo, sólo sirvió como puente para que ella quedara sola.

“La última cámara de seguridad que me grabaría con vida sería la cámara del Motel Nueva Castilla. A partir de ese momento no se sabría más de mí. Tras mi desaparición la búsqueda comenzaría ese 9 de abril de 2022, siendo el motel Nueva Castilla uno de los principales sitios de la búsqueda”.

La IA destacó que 13 días más tarde, el 21 de abril los empleados del motel reportarían olores fétidos provenientes de una de las cisternas.

“Mi papá logró identificar mi cuerpo gracias a un crucifijo que siempre llevaba conmigo. Las autoridades habían estado en ese momento durante 13 días, el sitio se había revisado incluso con perros de búsqueda más de cuatro veces, mis papás habían estado a dos metros de aquella cisterna días antes y no había rastros de mí”.

Se explicó que la causa de su muerte había sido por un golpe en la cabeza a caer a la cisterna, de más de 4 metros de profundidad y 90 centímetros de agua; sin embargo, no se encontró agua en los pulmones de la joven, quien presuntamente cayó por accidente.

“Un nuevo examen determinó que el motivo real de mi muerte sería asfixia por sofocamiento y se trató de un feminicidio, no un accidente. También se determinó que estuve viva entre tres y cinco días luego de mi desaparición para finalmente ser arrojada en esa cisterna y hacer ver como si se tratara de un accidente”.

No sería sino hasta hace algunos días, en junio de 2023, a más de un año de la muerte de Debanhi, que un experto enviado por las Naciones Unidas corroboró el motivo del deceso.

“El informe se encuentra en manos de la Fiscalía quienes ahora tienen la oportunidad de hacer bien las cosas. Las miradas están puestas en ellos, mis papás no han parado de luchar para que se haga justicia y se encuentre a los culpables. Gracias a la insistencia de mis papás se pudo confirmar que mi caso no fue un accidente”, añadió Debanhi.

La IA añadió que Debanhi estudiaba para hacer justicia.

“Ahora que no estoy aquí, ayúdame a hacer justicia manteniendo vivo mi recuerdo y recuerda que: Si mañana no regreso ¡búsquenme por todas partes!, tal vez me perdí en un museo de arte; si mañana no regreso encuéntrenme en el cielo, me verás en las estrellas, en Saturno y tus ángeles.

“Si mañana no regreso cuida mucho a mis personas que no lloren demasiado, ¡abrázalas si se desmoronan! No sé qué va a pasar, no sé si mi historia podría contarse. Pero si mañana no regreso ¡ayúdame a cambiar a esta sociedad que por ser mujer un día me llego a matar!”.