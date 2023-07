Alcalde de Los Herreras lanza llamado urgente: “¡Dejen de contaminar el Río Pesquería!”

Luis Tijerina, alcalde del municipio de Los Herreras, lanzó un llamado a las empresas que están contaminando el Río Pesquería del cual ya prácticamente desaparecieron los peces por la alta polución.

El munícipe compartió un video en el que pide apoyo para que se deje de descargar aguas residuales y poder recuperar flora y fauna.

Estas acciones, señaló Tijerina, generan la muerte de los peces y el agua del afluente está casi negra.

“Hay descarga de químicos y aceites que provienen, principalmente, de las industias aledañas”, señaló el edil emecista.

A unos pasos del río, añadió Tijerina, están las industrias que son las fuentes contaminantes.

“Peces muertos entre las aguas casi negras, hacemos un llamado a las empresas nacionales y extranjeras a que por favor dejen de contaminar el río Pesquería”, pidió el presidente municipal.

Destacó que hace años el Río Pesquería era una fuente importante de pesca; había peces de diferentes tipos que servían para el consumo humano.

“Ya no se pueden ver los peces, ¡ya no hay!”, expresó. “A este bello municipio de Pesquería se le puso ese nombre porque era un lugar pesquero, venía mucha gente aquí a pescar, había una gran cantidad de peces que ahora no los vemos”.

Tijerina exhortó a los a los empresarios a preservar la fauna, evitando descargas de contaminantes en el afluente.

“Señores empresarios, no es justo que estén matando peces y afectando la salud de miles de personas. ¡Dejen de contaminar!, ¿dónde están los peces?”, dijo Tijerina.

Antes, los peces eran fáciles de pescar y se podían consumir; hoy es difícil encontrarlos. Foto: Cortesía Gobierno de Los Herreras

El ejecutivo municipal le pidió a la ciudadanía unirse en busca de preservar el río Pesquería y de que las empresas dejen de contaminar.

“Convoco a toda la ciudadanía a que nos unamos a recuperar el Río Pesquería”, puntualizó.