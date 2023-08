“Culpamos al gobernador por la escala de violencia que se vive en Nuevo León”: Diputados del PRIAN

Los grupos legislativos del PRI y del PAN culparon al gobernador Samuel García del ambiente de violencia que se vive en Nuevo León, que ha cobrado 680 vidas, una de ellas la de Ricardo Flores Suárez, victimado la noche del lunes en unas canchas de futbol en el municipio de San Nicolás.

En una rueda de prensa, realizada en Congreso, a la que acudieron legisladores locales y federales del tricolor y del blanquiazul, además de alcaldes de San Nicolás, Agualeguas y Lampazos, el coordinador panista Carlos De la Fuente, señaló que toda esta situación que se vive en el Estado es provocada por Samuel García.

Te puede interesar: Ejecutan a Ricardo Flores Suárez, director jurídico del Congreso de NL

“Desde aquí culpamos al gobernador por la escala de violencia que se vive en Nuevo León, por la violencia política, por la violencia física. Él ha manifestado en varias ocasiones: ´Ellos (los diputados) son mis peores enemigos´”, expresó De la Fuente.

Compartió que desde hace más de un año, el mandatario estatal inició con una “embestida” en contra de quienes, simplemente, tienen una visión diferente que la suya.

“Todo empezó cuando la oposición nos negamos a un aumento desmedido a la tarifa de agua, a la nueva tarifa de saneamiento, al aumento del Metro, al aumento del transporte, porque eso pegaba directamente en la economía familiar de los ciudadanos de Nuevo León”.

A partir de ahí, reveló De la Fuente, comenzaron a tener presiones, primero vía mensajes de texto a través de los cuales se les ofrecía dinero a quienes decidieran dejar su partido y brincar a Movimiento Ciudadano.

“Al ver que no cedimos a esas demandas y que la mayoría no nos vendimos comenzaron las amenazas diarias y constantes, de su jefe de la oficina, Miguel Flores y otro operadores cercanos al gobernador”, explicó el panista. “Al no ceder la oposición comenzaron las amenazas directamente del gobernador hacia alguno de nosotros”.

El coordinador del blanquiazul señaló que todos los presentes en la rueda de prensa tienen mensajes amenazantes en los que se les advertía que deberían alinearse al gobernador Samuel García.

“Después, comenzó el acoso vía la Secretaría del Trabajo que encabeza Federico Rojas Veloquio a negocios personales y familiares, clausurando y cancelando sus actividades sin razón al guna. Se sumaron acciones similares por la Secretaría de Medio Ambiente, por la Secretaría de Salud y por el SAT estatal de la Tesorería Estatal”, expresó.

Paralelamente reveló que inició una campaña de desprestigio en paginas de periódicos que se circulan masivamente en la zona metropolitana de Monterrey.

“Financiados a través del desvío de recursos que se hace a empresas factureras operadas por el exdirector de Comunicación Social, Glen Villarreal; ataques además reforzados por prensa y agencias de comunicación de Jalisco que operan con millones de pesos de contratos del Gobierno de Nuevo León”.

Señaló que también han sido víctimas de bloqueo de cuentas bancarias a petición del SAT.

“Estamos ante una persecusión y extorsión política en Nuevo León... durante este tiempo se detectaron diferentes dispositivos de seguimiento y espionaje. Tenemos conocimiento que operan para el gobernador los señores Juan Francisco Vidaurri Esquivel y José Reynaldo Zavala Montoya, quienes realizan espionaje político en contra de toda la clase política que no piensa igual que el gobernador”.

En la " locura del gobernador”, añadió De la Fuente, ha llegado al extremo de enviar droga por paquetería a mi nombre desde la Ciudad de México con destinatario de otro actor político a su cargo en este Estado.

“El ataque a la oposición escaló hace unos días que un líder político de Cerralvo fue golpeado y ahora a la persona responsable de representar al Congreso del Estado (Ricardo Flores Suárez) en los juicios y controversias constitucionales en contra de los actos arbitrarios del Gobierno buscando someter al Poder Legislativo a sus decisiones y que lamentablemente anoche (el lunes) fue ejecutado”, agregó De la Fuente.

Exigió, una vez más, que esta persecución se detenga.

“Y como lo hemos hecho antes, que nos hemos sentado a negociar teniendo como testigos a organismos de la sociedad civil y después a empresarios, siempre estamos dispuestos a decirle ¿en qué ayudamos, gobernador?”.

De la Fuente espera que la Fiscalía empiece las investigaciones.

Te puede interesar: Congreso de NL paraliza actividades en protesta por suspensión de amparo otorgado a Samuel por juez de Tamaulipas

“Desde ayer estuvo en el área monitoreando los hechos. Esperamos que genere un dictamen de cuál fue la situacion y ojalá, confiamos en la Fiscalía que pueda dar con los agresores del compañero”, añadió De la Fuente.