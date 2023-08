“De mi parte la seguridad en NL no se va a politizar”: Gerardo Palacios Pámanes

Las diferentes versiones entre Seguridad de Nuevo León, la Fiscalía y la Policía de San Nicolás, respecto a dos supuestos detenidos por el crimen de Ricardo Flores Suárez provocó especulaciones de todo tipo, sin embargo, Gerardo Palacios Pámanes descartó que el caso se esté politizando.

La tarde del martes, el titular de Seguridad dijo que había dos detenidos, pero no podía asegurar que estuvieran implicados en el homicidio del director jurídico del Congreso.

“Es preliminar, no podemos afirmar o negar que tengan relación, eso dependerá de las pesquisas que haga la Fiscalía General de Justicia del Estado”, expresó el funcionario.

Palacios Pámanes reveló que Seguridad se coordinó con la Policía de San Nicolás.

Más tarde, el municipio de San Nicolás, en una carta a la opinión pública desmintió esta versión.

“Desmentimos categóricamente los dichos del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Palacios Pámanes, quien afirmó ante medios de comunicación sobre la detención de dos personas por parte de policías municipales de San Nicolás, luego de los lamentables hechos”, destacó el ayuntamiento.

Y el mismo martes, Arce brindó otra versión.

A pesar de todas las versiones, Palacios Pámanes indicó que la Seguridad en el Estado no se está politizando, al menos no de su parte.

“No se va a politizar de parte de nosotros que somos los responsables de la seguridad. Ni la Fiscalía ni la Secretaría de Seguridad”, señaló la mañana del miércoles.

El funcionario añadió que hay otros responsables de la seguridad: los alcaldes, la Federación.

“De mi parte nunca se va a politizar”, enfatizó Palacios Pámanes.

Reiteró que, a través de un reporte, tuvo conocimiento de dos personas detenidas.

“Fue sobre la Avenida Juan Pablo II con un arma de fuego”, recordó. “Como lo mencioné ayer, no podíamos aseverar ni descartar que tuvieran relación con el evento”.

Solamente la Fiscalía, agregó, podría determinar si había o no una relación (entre los detenidos y el homicidio).

“Una hora después entrevistaron a Pedro Arce y dijo que no había coincidencia… yo no creo que eso sea desmentir”, expresó Palacios Pámanes. “Lo que yo dije fue que había dos detenidos y que no podía afirmar o negar su relación… ¿dónde está la contradicción”.

El secretario de Seguridad fue tajante al confirmar que no tomará las declaraciones de otros como algo personal.

Te puede interesar: Ejecutan a Ricardo Flores Suárez, director jurídico del Congreso de NL

“Si yo opino sobre la declaración de un político estaría dejando la arena de la seguridad pública para meterme a la arena política”, expresó.