Para Ignacio Loyola ni Samuel ni Colosio Riojas tienen “patas pa´ ser gallos”

Al contrario del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el domingo dijo que Samuel García y Luis Donaldo Colosio Riojas eran los únicos que podían hacerle competencia a Morena, Ignacio Loyola, no cree que ninguno de los dos haga un cambio verdadero.

El exgobernador de Querétaro y candidato a la representar al Frente Amplio por México, estuvo de gira por Nuevo León este miércoles y aseguró que en este momento es el único con experiencia y resultados tangibles.

“No los he visto (a Samuel ni a Colosio Riojas), pero yo creo que para que un candidato pueda salir tiene que ganar en su casa”, dijo al ser cuestionado sobre los comentarios de AMLO.

Loyola expresó que, en todo caso, esa pregunta (cómo ve al gobernador y al alcalde de Monterrey) debe hacerse a los regiomontanos y a los neoleoneses.

¿Cómo ven a su alcalde, cómo ven a su gobernador?, ¿tendrán patas pa´ gallo o que se queden aquí? Es pregunta que ustedes (los medios) deben hacerle a la gente que vive en Nuevo León y no sé si sean buenos o malos gobernantes.

“Ese cuento que señalan a alguien (como lo hizo AMLO), eso no es así. Es el que pueda presentar mayor unidad de los mexicanos”, señaló, “yo no creo que ninguno de los dos pueda salir para lograr un cambio verdadero de este país, por eso me apunté”.

Loyola destacó que tiene la experiencia para gobernar.

“Y perdón que lo diga, pero tengo que hablar de mí, les puedo asegurar que en este momento el único candidato con experiencia con resultados tangibles es su servidor”, aseguró el panista.