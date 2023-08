“Golpeteo político contra Samuel debe parar”: Claudia Sheinbaum

Para Claudia Sheinbaum lo más importante para Nuevo León es trabajar por la gobernabilidad y la seguridad, tal y como ella lo hizo cuando era jefa de Gobierno de CDMX, además de que debe parar el “golpeteo político” contra el gobernador Samuel García.

La “corcholata”, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, señaló que conoce a Samuel, lo ha visto algunas veces y puede decir que hay un trabajo en el Estado.

“Además, mucho ha trabajado en coordinacion con el Gobierno de México, que ha sido muy importante en movilidad, el tema del agua que es importantísimo para Monterrey”, expresó Sheinbaum.

Aseguró que es valioso trabajar siempre por la gobernabilidad.

“Así lo hicimos en la Ciudad (de México) y que no haya este golpeteo que ha habido, principalmente, hacia el gobernador en donde se ponen primero los intereses partidarios que los intereses del Estado, de los ciudadanos y siempre hay que trabajar por el interés ciudadano”

Sheinbaum ve con buenos ojos que tanto Samuel como Colosio Riojas participen en la contienda electoral, después de que el domingo Andrés Manuel López Obrador, se refirió a ellos como los únicos que podrían hacer competencia a Morena.

“Yo conozco a Samuel, no he tenido el gusto personal de conocer a Luis Donaldo, pero si ellos desean participar me parece bien”.

Sheinbaum visitó por cuarta vez Nuevo León; en la mañana tuvo un encuentro con estudiantes de la UR y por la tarde participó en una Asamblea Informativa en el Deportivo San Gilberto.