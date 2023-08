Monreal recomienda el diálogo a Samuel y Congreso... “aunque te m... la madre”

Aunque lo suyo no es dar consejos a ningún gobernador, en el caso de Samuel García y sus diferencias con el Congreso estatal, Ricardo Monreal, quien ya fue mandatario de Zacatecas y senador de la República, consideró que lo más recomendable es sentarse a negociar y llegar a acuerdos.

El aspirante a la Coordinación Nacional de la 4T estuvo en Monterrey como parte de su gira nacional, expresó que cuando se pierde el diálogo, se pierde todo.

“No hay política y si no hay política eso es un contrasentido porque nosotros somos políticos y nuestro principal instrumento es el diálogo, no lo puedes cerrar. Aunque te mienten la madre tú no puedes decir: ´Tú eres mi enemigo´ porque uno es servidor público, uno tiene qué ser tolerante”, señaló Monreal.

El senador con licencia no pretende dar consejos a nadie, pero él sabe perfectamente cómo funcionan las cosas.

“Ya fui gobernador, ya pasé esta etapa y lo más recomendable es sentarte a dialogar y llegar a acuerdos”, expresó, “si piensan que la próxima elección va a resolver el problema, no lo va a resolver; mejor hay que resolverlo desde ahora”.

El hombre público, añadió Monreal, tiene que dejar un lado la arrogancia, la soberbia y lo pendenciero.

“Tiene que actuar con humildad, con modestia y con mucha sensatez si no, no funciona. Si así no te faltan las madres que te mientan siendo cuidadoso y sereno, no siéndolo es peor”.

Monreal tiene una buena opinión de Samuel García porque ambos fueron senadores en la misma legislatura.

“No sé dónde se perdió... no mejor no voy a decir... es que me estoy arriesgando mucho, pero yo tengo una buena opinión de Samuel. Fuimos senadores juntos, los primeros tres años; lo considero un tipo inteligente.

“Cuando salió de gobernador dije: ´Se va a levantar Nuevo León´ porque tiene dinamismo, tiene ganas, tiene audacia, energía. Hablé con vario empresarios el día de la toma de protesta y todos tenían buena opinión”, recordó el morenista.

En opinión de Monreal hay que sentarse a hablar, tanto el gobernador como el Congreso.

“Tienen que aportar los dos en una negociacion, si no cede ninguna de las partes nunca se va a resolver”, aseguró Monreal, “no podría generalizar, sería muy torpe de mi parte que diga: ´Todos los priistas son corruptos y deshonestos, todos los panistas son deshonestos y corruptos´; no puedo decir esto porque hay gente en los partidos que no merece ese calificativo. Yo preferiría decir: ´Sentémonos y busquemos soluciones´. Lo que les quiero decir es que sí hay soluciones y depende de las partes”.

“Quiero dar la sorpresa”

A pesar de que Monreal sabe que las encuestas no lo colocan entre los punteros a ganar la Coordinación Nacional de la 4T, indicó que no es la primera vez que esto le pasa y está listo para seguir dando la batalla.

“Quiero dar la sorpresa y estoy preparado. Quiero concluir con dignidad este proceso interno”, señaló.

Cuando contendió para gobernador de Zacatecas y por el Senado, recordó, las encuestas lo colocaban en el último lugar.

“Sé que las encuestas no me favorecen, pero no me voy a retirar. (Las encuestas) No me preocupan por la experiencia política que tengo”.

En la recta final de la contienda, Monreal indicó que ya recorrió 27 de los 32 estados de México.

“Llevamos 48 días, siete semanas en muy buen ánimo y con mucho entusiasmo”.

Aseguró que es la única “corcholata” que da a conocer los gastos que ha realizado en esta gira.

Hasta este lunes había gastado 2 millones 954 mil 213 pesos, de los 5 millones otorgados por el partido.

Y desglosó los gastos de la siguiente manera:

Logística (Templete, sonido, sillas, carpas, salones, back): 2 millones 680 mil 700 pesos y 57 centavos.

Transporte: 88 mil 338 pesos y 72 centavos.

Hospedaje: 41 mil 965 pesos y 95 centavos.

Alimentos: 9 mil 395 pesos y 18 centavos.

Gasolina: 39 mil 644 pesos y 27 centavos.

Vuelos: 73 mil 499 pesos.

Casetas: 20 mil 669 pesos.

Promedio diario: 61 mil 546 pesos y 10 centavos.