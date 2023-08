Despiden a Chuy Gómez en Congreso con un minuto de silencio y otro de aplausos

Con un minuto de aplausos y otro de silencio, el Congreso de Nuevo León rindió un homenaje póstumo al diputado panista Gilberto de Jesús Gómez Reyes, quien falleció el sábado 5 de agosto, de un infarto.

Mauro Guerra, presidente del Legislativo, reveló que conoció a su compañero de bancada hace más de 20 años, cuando era coordinador de Gobierno de la Secretarìa de Acción Gubernamental del PAN.

“Yo participaba en Acción Juvenil, organización de las juventudes del partido Acción Nacional. Y gracias a nuestra responsabilidad en el partido nos tocó recorrer todos los municipios del Estado, por supuesto que nos topamos en muchos de ellos, pero recuerdo especialmente el toparnos en la ciudad natal de su señor padre, Los Ramones, municipio al que tenía un gran aprecio y que fui testigo de su gusto por los caballos y el ganado”.

Guerra también recordó a Gómez Reyes como un profesionista ejemplar, comprometido, trabajador, quien siempre supo sacar adelante las responsabilidades que se le encomendaban.

“Como licenciado en Derecho, egresado del Centro de Estudios Universitarios, ocupó importantes cargos, tanto en el sector privado como en diversas administraciones públicas y partidistas”, señaló el panista, “fue asesor jurídico de compañías aseguradoras en materia de tránsito vehicular; ocupó cargos en las secretarías de Acción Gubernamental y de Organización del PAN, se desempeñó como sub director jurídico de este Congreso del Estado.

“Coincidimos también como funcionarios en la administración del municipio de Monterrey donde él fue director en la Secretaría del Ayuntamiento.

Después, añadió Guerra, fue regidor en el municipio de Guadalupe en dos periodos gubernamentales y desde septiembre de 2021 diputado de la 76 Legislatura del Congreso del Estado, representando a los ciudadanos del distrito 12 de Guadalupe.

“Debo aprovechar este espacio para decir a los ciudadanos de su Distrito que Chuy tenía listo su informe de actividades legislativas sobre su trabajo en este segundo año, nos aseguraremos que a los vecinos del distrito les llegue el informe y que cumpla ese propósito que Chuy tenía de informar su trabajo legislativo”.

Guerra señaló que tuvo la fortuna de forjar una estrecha amistad con Gómez Reyes.

“Nos unían los ideales de hacer equipo de defender el trabajo de nuestro partido, pero también el gusto de practicar el basquetbol, deporte que llegamos a jugar con un grupo de amigos, prácticamente todos los días durante algunos años.

“Chuy compartía con muchos de nosotros la pasión por los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, equipo al que fielmente acompañaba prácticamente a todos los juegos en el Estadio Universitario; los iba a apoyar incluso al estadio de los Rayados, donde con una sonrisa decía que era la segunda casa de los Tigres por el título y demás partidos importantes que el equipo de sus amores había ganado en ese estadio”.

Sin duda su ausencia en este plano terrenal, agregó el presidente del Congreso, duele.

“Sabemos que ya no estará físicamente con nosotros para conversar con él, para trabajar con él, para reír con él. Ya no podremos verlo en las cabalgatas de los municipios, ya no podremos volver a jugar basquetbol con él, pero estoy seguro que su recuerdo, su ejemplo, y sus ganas de trabajar nos deberán fortalecer día a día para seguir adelante siempre como lo hacía Chuy en la búsqueda del bienestar de todos nuestros semejantes.

“Querido Chuy, extrañaremos tus bromas, tus sonrisas, tu fiel amistad y tu pasión con la que defendías tus ideales, aún no termino de entender por qué estamos diciéndote adiós, pues me cuesta muchísimo aceptar que ya no estarás aquí con nosotros. Nos harás mucha falta aquí en la tierra pero sé que nuestro Creador necesitaba un guerrero en el cielo, así como eres tú; valiente, entrón y sincero”, señaló Guerra.

A nombre del Congreso del Estado, Guerra envió sus más sentidas condolencias para la familia Gómez Reyes.

“Para su esposa Imelda Garza, sus hijos Jesús, Abraham y Sebastián, para su señora madre, a sus hermanos y demás familiares”, destacó el legislador.