Para celebrar bicentenario de NL Samuel promete ¡200 obras!

Para celebrar el bicentenario del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el gobierno estatal promete estrenar y arrancar 200 obras insignia las cuales comenzarán desde este 13 de agosto y hasta el 7 de mayo de 2024.

La mañana del domingo, el gobernador Samuel García encabezó la firma del establecimiento de la Comisión Estatal por los 200 Años de Nuevo León, durante un evento en el que también participan la Secretaría General de Gobierno, las secretarías de Turismo, Educación, Participación Ciudadana y Cultura, entre otras.

Junto a Javier Navarro, secretario de Gobierno; Mariana Rodríguez, titular de AMAR a Nuevo León y Melissa Segura, secretaria de Cultura, García llamó a los neoleoneses a unirse a las conmemoraciones.

“Tenemos mucho qué presumir, tenemos mucho qué hacer y por eso les digo requerimos de las manos de todos”, expresó el gobernador.

El mandatario estatal reiteró que Nuevo León es el estado más importante de América Latina y merece un festejo a la altura.

“Es la conmemoración por los 200 años de ser el pujante Estado de Nuevo León, vanguardista y el de mayor impulso económico de México”.

La Comisión está integrada por académicos, representantes del gabinete estatal, empresarios, cámaras de la industria y diversas organizaciones de la sociedad civil.

“Esta encomienda que hoy vamos a inaugurar es un proyecto muy ambicioso que vamos a requerir de todos. Hacer un esfuerzo para sumar al Congreso del Estado, a los alcaldes, a las cámaras, asociaciones y por supuesto a los 6.2 millones de neoleoneses que hoy somos”, señaló.

En las fechas especiales en los estados, dijo, simplemente se devela una placa, se inaugura un monumento y se celebran los bicentenarios, pero en Nuevo León será distinto.

”Así lo he vivido, lo he visto en la Federación y en otras entidades de la República, aquí en Nuevo León somos diferentes y somos mucho más ambiciosos”, expresó García. “Por eso Nuevo León, es el mejor estado de México, porque no nos conformamos y nos quedamos con eventos mediocres.

“El 7 de mayo próximo vamos a celebrar los 200 años del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, vamos a celebrar a neoloneses ilustres, como nuestro diputado Fray Servando Teresa de Mier, vamos a restaurar muchísimas esculturas, vamos por nuevos museos, vamos por nuevos parques y por eso, 10 meses antes de la conmemoración del 7 de mayo, hoy los invito a aventar la casa por la ventana”, expresó.

Invitó a no limitarse a hacer un evento cualquiera y menos una celebración que dure 24 horas, porque Nuevo León merece más.

”Sobre todo los ancestros que han formado lo que es hoy es el motor económico de México y el estado más importante de América Latina no lo merecen para tan sólo un día de celebración. Tenía ya meses esperando este día, planeando y motivando a mi gabinete que a partir de hoy empiece la celebración de los 200 años de Nuevo León, tenemos mucho qué presumir, tenemos mucho qué hacer y por eso les digo: Requerimos de las manos de todos”.

El mandatario advirtió que en su administración no van a parar, de aquí al 7 de mayo.

“Vamos a arrancar líneas de Metro, a arrancar carreteras, hospitales. Vamos por un nuevo museo, vamos por mil escuelas. Son proyectos ambiciosos, vamos a estar todos los días inaugurando y arrancando lo que es el nuevo Nuevo León para hacerle un verdadero homenaje a nuestros ancestros y vivir el presente y mirar al futuro. Además en un mes y medio vamos a estar celebrando el primer aniversario de la nueva Constitución que recoge los nuevos derechos del Nuevo León de hoy”, añadió.

En dos meses y medio, anunció García, también comienza el Festival Internacional Santa Lucía porque, además de infraestructura pública también habrá cultura y diversión.

Señaló que el presupuesto para todas las obras es de 115 mil millones de pesos.

“Estamos invitando a todas las autoridades, cámaras y a este Comité que se va a formar a reunirnos una vez por semana porque a la par de estos 200 años nos tenemos que aseguar de restaurar la Ciudad, de arborizarla, pintarla y tener una ciudad bella para este gran evento que viene”.

García enumeró algunas de las obras que se realizarán en estos 10 meses previos a los 200 años.

“En agosto arrancamos centros de adicciones como el de Sabinas, tres destacamentos de Fuerza Civil para blindar a Nuevo León, nos llega mucho mejor equipo para tener una ciudad más segura para todos.

“También creamos una nueva paraestatal: Fideicomiso de Desarrollo Urbano para junto con alcaldes sacar los compromiso que le debemos a Nuevo León como luminarias, bacheo y obra pública mediana”.

El 13 de septiembre, expresó, se va a inaugurar el acueducto El cuchillo II, además de que vienen hospitales para descentralizar (el servicio médico) de Monterrey.

Corredores verdes, nuevo Sintram conectado al C5, nuevas carreteras, además de protección animal forman parte de los proyectos para la fiesta.

“Seguiremos haciendo muchos eventos como el hospital de San Pedro, además llegan 400 unidades (camiones urbanos) y vamos a consolidar la reestructuura de transporte público, de aquí a diciembre”.

La obra arquitectónica de la Ciudad no queda fuera de la obra anunciada por el mandatario.

“Restaurar capillas... monumentos. Le he pedido a Melissa (Segura) que junto con Hernán Villarreal toda la orilla del Río Santa Catarina, donde hubo tantas esculturas e historias se va a remodelar”.

Indicó que la administración estatal va por un nuevo Parque Fundidora y remodelación de la Macro.

“Cada mes tendremos 10, 15 o 20 eventos A lo largo de 10 meses, de aquí a mayo. Estas 200 obras van a transformar el estado de Nuevo León. Será obra pública nunca antes vista. Serán 115 mil millones de pesos de inversión. Antes, ese dinero se usaba en gastos superfluos, corrupción”, destacó García.

¿Quiénes participarán?

Secretaría General de Gobierno.

Participación Ciudadana.

Movilidad y Planeación Urbana.

Turismo.

Educación.

Finanzas.

Tesorería General del Estado.

Secretaría Técnica de Gobierno.

Oficina de Comunicación del Ejecutivo del Estado.

Secretaría de Cultura.

Gobierno de Monterrey.