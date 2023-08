Urge Claudio X. González a la alternancia en el gobierno: “4T genera políticas económicas no atinadas”

Porque la 4T no ha tenido políticas económicas atinadas, no ha generado certeza juridica ni incentivos ni apoyos necesarios para que despegue la economía, el empresario Claudio X. González, a nombre de Unidos y del Frente Amplio por México urge a la alternancia en el gobierno federal.

“Desafortunadamente en todo el país se están dejando ir empresas por falta de agua, deberíamos estar creciendo mucho más de lo que hemos crecido durante la presente administración. De hecho no hemos crecido en términos económicos durante los primeros cinco años de esta administración”, dijo González.

Esta situación, añadió, es una gran pena porque el mundo sí tiene dinamismo económico.

“Eso quiere decir que, la mal llamada 4T, ha tenido políticas económicas no atinadas, no ha generado la certeza jurídica, no ha generado los incentivos y los apoyos necesarios para que despegue nuestra economía y es uno de los muchos temas que se tienen que corregir en el 2024″.

González urgió, desde Unidos y el Frente Amplio por México a la alternancia.

“Porque este gobierno ya ha generado demasiados destrozos en México y no queremos seis años más de autoritarismo y destrucción”, señaló el empresario cuyas raíces están en el municipio de Los Ramones de donde era originario su abuelo.

Respecto a la polémica generada por los libros de texto gratuitos, González indicó que se trata de una “tragedia educativa”.

“Dejaron en completo abandono a nuestros niños durante la etapa de reclusión por covid”, expresó González. "

Destacó que el problema educativo no es nuevo.

“Pero fue exaltado con la llegada de la pandemia, comparando con otras problemáticas que se han presentado en el sexenio como seguridad y salud”, añadió el empresario.