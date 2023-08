Al estilo Barbie, Sheinbaum dice: “una mujer puede ser lo que quiera”

Una mujer puede ser lo que quiera, desde astronauta hasta presidenta de la República, opinó Claudia Sheinbaum en la Asamblea Regional, efectuada la tarde del miércoles en la Expo Guadalupe.

Cobijada por el cariño de unas 5 mil personas provenientes de estados como San Luis Potosí y Zacatecas, Coahuila, Tamaulipas y, de Nuevo León, desde luego, la “corcholata” permaneció alrededor de una hora en el evento qué significó el cierre de sus actividades en la región norte.

Agradece la distribución de libros de texto en Nuevo León

Sheinbaum llegó al Jardín Cerveza a las 17:22 horas y agradeció al Gobierno del Estado por permitir la distribución de los libros de texto que tanta controversia han generado por su contenido.

“Este es un gran logro del magisterio”, dijo.

Aunque durante los 40 minutos que estuvo sobre el templete fue ovacionado sin parar, Sheinbaum encendió los ánimos cuando se asumió como ganadora de la encuesta nacional.

“Vamos en primer lugar en todas las encuestas. El 5 de septiembre habrá coordinadora nacional de la defensa de la Cuarta Transformación”, expresó.

La exjefa de Gobierno de CDMX expresó que no le correspondía decir si iba a ser presidenta, pero exaltó al sexo femenino a realizar cualquier cosa que se propusiera.

Sheinbaum indicó que le correspondería dar continuidad a los programas sociales que tienen contentos a los mexicanos.

“La gente está 55% por ciento más contenta que antes. ¿Y cómo no? si tienen pensiones universales para los adultos mayores, y esto está en la Constitución para que nadie pueda nunca quitársela a los adultos mayores, y cada año debe de irse aumentando.

“¿Y cómo no van ha estar contentos los universitarios que ahora tienen becas? Académicos me dijeron ayer que ahora no hay alumnos que abandonen las aulas”, señaló. “La gente está contenta porque hay programas como apoyos al campo, estamos recuperando Pemex, estamos recuperando CFE”.

La Asamblea Regional estuvo amenizada por una batucada, música regional y ballet folclórico.