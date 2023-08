¿Buscaba cheve? Oso deambula a las afueras de tienda de conveniencia al sur de Monterrey

El animal tenía un comportamiento tranquilo y al no encontrar nada interesante se retiró. Foto : Captura de pantalla

Otra vez, un oso fue visto al sur de Monterrey y se volvió viral ya que el ejemplar husmeaba a las afueras de una tienda de conveniencia en la colonia Satélite lo que despertó la curiosidad de posibles clientes del establecimiento que prefirieron esperar a que el plantígrado se retirara antes de bajar de sus automóviles.

El oso negro de gran tamaño llegó prácticamente de la nada y se detuvo afuera de un 7-Eleven. Usuarios de redes sociales realizaron publicaciones advirtiendo la presencia del animal que se comportó de manera tranquila.

Te puede interesar: Oso llega de sorpresa a reunión en Nuevo León

No faltaron los comentarios chuscos por la presencia del mamífero en el área.

“Un oso fue visto en las calles de la colonia Satélite al sur de Monterrey. Primero fue por una promo (de cerveza) al Seven, pero no le abrieron y no le que quedó más que husmear en la basura de los vecinos que, por cierto, estaban sorprendidos por su visita”, señaló un usuario de Facebook.

Tras un breve vistazo por el lugar el oso se retiró y comenzó a deambular por las calles de la colonia en la que es común el avisamiento de estos animales.

🐻Captan oso negro afuera de un #SevenEleven en Col. Satélite zona Sur de #Monterrey.



⚠️Recuerda no alimentarlos y no acercarte a ellos, repórtalos al 911



📹vía @jalbertomonroy pic.twitter.com/t1MKBxGS4o — Nelson Valdez (@nelvaldez) August 24, 2023

El año pasado, un oso mucho más grande recorría la zona durante la noche buscando comida en la basura, sin importarle que los perros de los vecinos ladraran furiosamente.

En la zona sur de Monterrey, especialmente durante el verano, los osos bajan de la montaña buscando comida y agua.