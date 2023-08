¡Que no vuelva a pasar! Colectivo pide más seguridad a municipios para evitar violencia como en partido de Rayados

Después de los hechos violentos ocurridos el domingo, cuando un grupo de personas agredieron a paramédicos, uno de ellos está en situación grave en el hospital, integrantes del colectivo Alianza 2030 presentaron una petición al Congreso para que exhorte a los municipios a realizar labores de prevención y evitar más situaciones similares.

Los hechos ocurrieron después del partido entre Rayados y Cruz Azul en el Estadio BBVA. Monterrey perdió ante su rival y esto no fue bien recibido por algunos seguidores del equipo local.

Los aficionados empezaron a pelear cuando los paramédicos, que viajaban en una unidad privada, intentaron meter paz sin imaginar que se convertirían en víctimas de la violencia al recibir patadas, manotazos y golpes de integrantes de la barra Adicción. Se señala especialmente a una persona de nombre Jesús Fraga

Jesús Elizondo, integrante del colectivo, destacó que la idea es que Guadalupe y San Nicolás, donde están los estadios BBVA y el de Tigres, respectivamente, realicen labores de prevención.

“Antes y después de los partidos en los alrededores de los estadios y en las vías de comunicación más utilizadas por los aficionados que asisten a esos juegos”, explicó Elizondo.

Informó que, a nivel nacional, el tema del Fan ID no ha funcionado.

“Sólo para que nos demos una idea, el año pasado en promedio, a nivel nacional, cada cinco semanas, más o menos, hubo un acto de violencia en un estadio en el país”, expresó el activista.

El grupo de jóvenes, originarios de Guadalupe y otros municipios, solicitan que corporaciones como Protección Civil y Policía Municipal, actúen antes, durante y después de los partidos.

“Ya existen normas y penas para aquellos que realizan o generan actos de violencia en los estadios, pero el tema es que no es suficiente para evitar que haya connatos de violencia en los alrededores (de los estadios), o sea ya, hoy en día el aficionado sabe que si genera actos de violencia dentro del estadio se le va a prohibir el acceso para ocasiones a futuro.

“Pero el tema es, no tanto que accedan a o no al estadio, el tema es que no haya estos actos de violencia y la única forma de hacerlo, basándonos en las evidencias de otros países, es atendiendo el problema desde la raíz y aumentando la presencia policial y de servicios de emergencia a las salidas”, explicó.

Elizondo señaló que si ya se sabe que el fin de semana, cada vez que va a haber un partido, asistirá una cantidad muy fuerte de personas, tiene que haber, desde luego, una labor de prevención municipal con las instituciones de seguridad para prevenir.

“Si vemos la experiencia de otros países, por ejemplo del Reino Unido, por el tema de los hooligans que también implementaron esquemas similares al Fan ID, han demostrado que prohibir las barras de manera total y hacer todos estos esquemas de prohibiciones, lo que terminan generando es que la violencia se traslada del estadio, de los alrededores a otras zonas”, expresó Elizondo.