De Monterrey para los regios: Gobierno de la Ciudad invita a inscribirse a la Medalla Diego de Montemayor

Cualquier persona que resida en Monterrey y haya realizado, de forma voluntaria o en el ejercicio de su deber, una labor relevante de servicio a la comunidad en actividades sociales, empresariales, artísticas, culturales o académicas, además del combate a la delincuencia, labores en pro de la seguridad o fomento a mejoras en condiciones de vida, pueden aspirar a la Medalla Diego de Montemayor en su edición 2023.

También los deportistas o voluntarios cuyas actividades reflejen responsabilidad social pueden inscribirse a este galardón con el que el Gobierno de Monterrey reconoce a sus ciudadanos más destacados.

La entrega de la “medalla de medallas” se efectuará el 20 de septiembre, día en que se celebra el aniversario de la Fundación de Monterrey,

Sin embargo, la convocatoria para recibir a los aspirantes cierra este 1 de septiembre a las 16:00 horas.

Izmir Yassir Flores Sayavedra, encargado de Despacho de la Dirección de Cultura de Monterrey, informó que la inscripcion de candidatos puede ser por vía electrónica o presencial.

Si es por vía electrónica debe ser enviada en formato PDF a postulacion.medalla@monterrey.gob.mx

“Es la medalla de medallas y es la forma en que se reconoce a los ciudadanos cuyas actividades reflejen una labor social. También hay otro rubro que se toma en cuenta, que es haber participado en un acto heróico de forma voluntaria, que destaque por sus virtudes cívicas y valentía al arriesgar su vida para salvar a los demás”, destacó Flores Sayavedra.

Añadió que en la ceremonia se entregan tres medallas, no importa si todas son en la misma categoría.

“No hay estímulo económico, es una medalla y un reconocimiento. Hemos visto que hay candidatos de todo, pero lo que más destaca es la parte empresarial, la artística, cultural y de salud”.

Flores Sayavedra hizo un llamado para que sean postuladas las personas que se dedican a la labor científica.

“Casi no nos ha tocado recibir nominaciones en ese rubro, yo creo que sería importante que hubiera más candidatos en esta área. No es que la gente desconozca (el premio), pero desconoce los rubros; hay otros galardones más especializados que se entregan en esas categorías (científicas), pero si ya se ganó una medalla en una cuestión científica aquí lo pueden postular, no pasa nada”.

El funcionario hizo un llamado para que la ciudadanía postule amigos, familiares, a la gente que mas respeten aunque no lo conozcan de forma personal.

La Medalla Diego de Montemayor solamente se recibe una vez en la vida.

“Ya quedas acreditado como una persona que trabajó por su comunidad”, añadió Flores Sayavedra.

El comité de premiación está integrado por el Consejo de Educación y Cultura, por el alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas y por la Dirección de Cultura.

“Realmente estamos abiertos a todo, hemos estado creando ideas para que las personas que no han sido reconocidas puedan acceder al premio, ¿cómo?, promoviéndolo”.

El año pasado dos personalidades importantes de Monterrey recibieron la medalla: Yolanda Santos, fundadora del Ballet de Monterrey y el empresario Carlos Bremer.

“Es un llamado a la comunidad a darse cuenta de a quiénes tenemos enfrente. Incluso se pueden autonominar”.

Las personas interesadas en postular a algún candidato o a autopostularse deberán presentar la siguiente documentación:

Nombre completo del participante.

Número de teléfono.

Correo electrónico.

Domicilio.

Nombre de las actividades y motivo de postulación.

Currículum vitae.

Carta de exposición de motivos (hasta cuatro cuartillas).

Evidencia documental que acredite los méritos.

Copias de identificación oficial con foto.

Acta de nacimiento.

Que hayan nacido o residan en Monterrey.

Flores Sayadedra agregó que la nominación y el posible premio pueden ser post mortem.