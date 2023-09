Entre la celebración y la tristeza: presa de La Boca estaría seca el mismo día de la inauguración de El cuchillo II

De acuerdo a la última información del gobernador Samuel García el 13 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador inaugurará El cuchillo II y ese mismo día el acueducto empezará a bombear agua a Monterrey.

Este evento supone una buena noticia porque con esta obra se garantiza el agua para Nuevo León hasta el 2050, pero si de aquí a esa fecha no llueve, el Estado tendría una muy mala noticia: la desparición de la presa de La Boca.

Y es que de acuerdo a Juan Ignacio Barragán, director de Agua y Drenaje de Monterrey, entre el 10 y el 15 de septiembre el nivel del embalse llegaría a cero.

“En La Boca ya estamos llegando a una situación complicada. La Boca se quedaría prácticamente sin volumen para alrededor del 10 al 15 de septiembre... quedaría sin ningún caudal para extraer”, señaló el funcionario a mediados de agosto.

La versión de Barragán fue confirmada por Luis Carlos Alatorre Cejudo, director de Conagua.

Afirmó que ya es público que la presa La Boca, de no presentarse precipitaciones y al ritmo de extracción que se está haciendo, se podría perder en la primera quincena de septiembre.

“También hay que decir que la Conagua y el Gobierno del Estado queremos estar a marcha forzada queriendo encender el primer equipo de bombeo de El cuchillo II, lo cual nos podría ayudar a administrar de una mejor forma las fuentes que tenemos”, agregó Alatorre Cejudo. “Estamos a marcha forzada, pero en su momento va a ser publico y notorio cuando lo echemos a volar”.

De acuerdo a comerciantes de la zona de la presa, dos de los cuatro restaurantes flotantes ya cerraron sus puertas porque este verano no hubo suficientes clientes.

“Los negocios de paseo en barco también están ya por la calle de la amargura... no hay gente, los paseantes no llegaron... ¿y a qué?, la presa está seca, no hay atractivo”, dijo Sergio Arredondo, comerciante.

Desde hace casi dos meses, añadió, la gente dejó de acudir a lo que era un destino turístico favorito de los regiomontanos.

“Todavía hace poco venían, pero nada más a comprobar qué tan poco agua había. No consumían, simplemente se quedaban un rato y se iban. Así no se puede sobrevivir”.

Los propietarios de caballos en los cuales paseaba la gente también se han visto afectados, al grado de que ya ni se acercan al embalse y algunos podrían vender los animales.

“No podemos estar gastando en alimento porque no tenemos dinero. Los caballos no tienen la culpa de esto que está pasando. Lo mejor, para algunos compañeros, es venderlos a ranchos o a personas que sí puedan sostener el gasto”, explicó Mario Ramos, quien durante años vivió de los paseos.

El reporte de Conagua de este 3 de septiembre revela que los niveles de los embalses en Nuevo León siguen bajando por la falta de lluvias.

La Boca registraba un 13.87%, Cerro Prieto 9.63% y El cuchillo 43.64%