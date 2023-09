Colectivo Somos más los buenos exige escuelas para El Carmen; hacen falta 200 al menos

Integrantes del colectivo Somos más los buenos demandaron ante el Congreso local más escuelas para los niños del municipio de El Carmen porque actualmente no hay suficientes planteles, además de que reclaman que el alcalde Humberto Medina detenga la exigencia de que todos los estudiantes usen uniforme naranja, color que identifica al partido que pertenece: Movimiento Ciudadano.

Rodolfo Peña, integrante de la asociación, señaló que los chicos solamente van dos horas los días lunes, miércoles y viernes y martes y jueves, tiempo insuficiente para aprender.

“No hay suficientes escuelas y no es nada más esta administración, hay que aclararlo, empezó con la administración de un exalcalde al que le dicen El Borrado y no nada más por el color de sus ojos sino porque en la administración no hizo nada, pero autorizó desarrollos a diestra y siniestra sin considerar si iba a haber escuelas, sin considerar si iba a haber parques”, señaló Peña.

El activista afirmó que no hay suficientes escuelas en El Carmen.

“No hemos hecho el censo de cuantos niños están en déficit, pero sí te puedo decir que son la (colonia) Buenavista y todo lo que son sus sectores. Estamos hablando de muchas colonias: El jaral, Los prados, Los Arcos y todos sus sectores”.

Peña añadió que entre Buenavista y El jaral suman alrededor de 110 mil personas más lo que hay en la Alianza y en el Centro.

“Hay como 40 escuelas en El Carmen, pero se necesitarían unas 200, yo creo. Hay cuatro turnos que están abriendo por salón de dos horas, cada uno, los días lunes, miércoles y viernes y martes y jueves. Así los niños no van a aprender; hay muchas deficiencias”, señaló Peña.

Denunció que por instrucciones del alcalde los estudiantes deberán usar uniformes en color naranja, con el que se identifica a Movimiento Ciudadano, partido al que pertenece el edil.

“No tiene lógica, no tiene sentido más que para fines electorales”, dijo Peña. “Queremos saber por qué está usando a nuestros niños como trata de personas para sus fines políticos, que venga aquí al Congreso y nos explique por qué está haciendo esa desfachatez política”.