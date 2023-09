Alcaldesa de Allende cambia las gorditas y el café por el jugo verde

Todo sea por la salud. Patricia Salazar, alcaldesa de Allende, Nuevo León comparte que ahora, antes de una gordita y un café, se toma un jugo verde.

En una historia de Instagram, la munícipe dijo a sus seguidores que ahora tiene hábitos más sanos y ve los resultados positivos,

“Quiero platicares algo bien padre. Ahora que cambié el hábito... en lugar de comerme una gordita y un café en ayunas lo cambié por el jugo verde”, explicó.

Salazar añadió que le agrega dos cucharaditas de avena y un huevo para la proteína.

“No quiere decir que no me tome el café y me coma la gordita, ¡claro!, me encanta”, reconoció, “pero lo hago hasta después de tomarme el jugo verde... ¡primero el jugo verde!

“Yo creo que es importante y, lo escuché de un nutriólogo, que lo primero que debe caer al estómago es algo nutritivo, como lo puede ser el jugo verde”.

La edil, que recientemente se integró a las filas de Movimiento Ciudadano, aseguró que se siente “súper bien”.

“¡Bien padre, bien positiva, con más energía! Vale la pena hacer cambios en nuestra vida siempre que sea para bien”, señaló Salazar.