Crisis hídrica en Nuevo León es más grave que la de 2022, señala activista

Aunque las autoridades estatales tienen plena confianza en que con la inauguración de El Cuchillo II se resolverá la crisis hídrica que nuevamente azota a Nuevo León, el tema no es tan sencillo porque el estado vive una situación de falta de agua más grave que la de 2022.

El ecologista y activista Luis María Nevares informó que durante los últimos 15 días ha recorrido más de 40 colonias, especialmente del poniente de Monterrey y constató que en muchas los habitantes tienen hasta dos semanas sin líquido.

“Hay un malestar y enojo general porque al menos el año pasado había un poco más de información de parte de las autoridades. Ahora no la hay y han disfrazado los cortes llamándolos ´reducción de presiones´”, señaló Nevares.

Colonias como Valle de Santa Lucía o municipios como García, señaló, son de los más afectados por la falta de agua.

“Este año se experimentó un calor inusual. Todavía no empezaba la temporada de verano y ya había temperaturas de hasta 45 grados y ahora que, se supone el clima debería ser un poco más benévolo porque el otoño está a menos de dos semanas, seguimos con el termómetro marcando arriba de 38 grados.

“La comunidad está enojada, furiosa porque hay sectores que ya tienen casi un mes sin el servicio de agua o lo tienen por periodos muy cortos de tiempo y los cortes son sin aviso previo”, señaló Nevares.

El activista comparte el optimismo del gobernador de que con la apertura de El Cuchillo II se resolverían, en gran parte, los problemas del agua.

El cuchillo II, señaló el activista, es un buen proyecto, pero daría resultados a mediano plaza. Foto: Cortesía Gobierno de NL

“Pero quizá no sería en un corto plazo. Es un proyecto ambicioso, bien creado, pero no podemos decir que ya mañana Monterrey va a dejar de sufrir por esta crisis hídrica que este año es más grave que la de 2022″, señaló el ecologista. “Tenemos que darle tiempo al proyecto, yo creo que sí va a funcionar muy bien, pero a un mediano plazo, no de forma inmediata”.

Una señal de que la falta de agua es evidente y que la solución no empezará a partir del 13 de septiembre, tras la inauguración del acueducto, es que en San Nicolás ya volvió la instalación de tinacos comunitarios para solventar la falta de líquido en los hogares.

“Esa es una prueba contundente. Los gobiernos municipales se están anticipando. Tengo en mi poder reportes de que hay casas que solamente tienen agua una hora al día. Estamos de acuerdo que la falta de lluvia no es culpa del gobierno, pero no pueden decir que va a haber agua de sobra y al siguiente mes reconocer una sequía severa”.

Nevares indicó que la mejor estrategia es siempre hablar con la verdad.

“Si nos dijeran: ´Vamos a cortar el agua 20 horas al día´, en cierto modo es entendible, por la situación que ya conocemos: no ha llovido lo suficiente, según lo estimado en promedios históricos, pero no dan la información que requiere la ciudadanía”.

Colonias como Arcos del Sol Elite, Barrio Estrela, Barrio Margaritas, Fidel Velázquez, La alianza, Lomas de cumbres y Lomas Modelo son sólo algunas de las colonias en las que los cortes se han prolongado.

Escasea agua purificada

En algunos sectores el servicio de agua permanece, sin embargo, resulta imposible beberla porque sale extremadamente sucia y en algunas partes hasta de color amarillo y espesa.

Por lo tanto los usuarios de Agua y Drenaje se ven obligados a recurrir a la compra de agua embotellada que ya empezó a escasear o se encareció.

En varias zonas el agua no se puede tomar, sale espesa y amarillenta. Foto: Redes Sociales

En un recorrido se comprobó que en varias máquinas expendedoras de agua el precio por garrafón se incrementó de 18 a 30 pesos.

Te puede interesar: Samuel García reitera que abasto de agua ya no es problema para Nuevo León

Y en las tiendas de conveniencia un relleno que costaba alrededor de 30 pesos, dependiendo de la marca ahora puede adquirirse hasta en 50 o 60 pesos.