Sí va a llegar el agua, pero no para todos; se espera líquido de El Cuchillo II para jueves o viernes

Aunque se espera que esta semana llegue al área metropolitana el agua de El Cuchillo II esto no garantiza el abasto ni que terminen los problemas hídricos en Nuevo León.

Juan Ignacio Barragán, director de Agua y Drenaje, anunció que se incrementará la cantidad de litros a mil 200 por segundo.

El funcionario explicó que entre jueves y viernes la planta número dos del acueducto recibirá el agua para la primera etapa.

”Pero tenemos que estar conscientes que es un proceso que necesita ajustes en el llenado de los tanques”, expresó Barragán.

Fue claro al advertir que esta semana llega el agua.

”No tengo el día exacto, ahorita está el agua aproximadamente entre la planta de bombeo uno y la dos; entre jueves y viernes deben estar llegando a San Roque mil 200 litros por segundo”, señaló el director de AyD.

Sin embargo, esto no garantiza que todas las colonias tendrán el servicio.

”Cuidemos el agua lo más posible porque de aquí al viernes estamos todavía con una dotación inferior a la demanda”, expresó Barragán. “Las personas que tienen ahorita agua suficiente son a las que pedimos que la cuiden”.

Hace una semana el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Samuel García inauguraron la primera fase del acueducto El Cuchillo II.

García reveló que la incorporación del agua del ducto al área metropolitana de Monterrey sería paulatina y Germán Martínez Arroyo, director de Conagua, confirmó la versión.

”Es necesario hacer notar que a partir de la puesta en marcha de la planta de bombeo cero es necesario esperar siete a 10 días en que se llene la tubería, en que las plantas de bombeo, las subsecuentes, empiecen a funcionar, ese es el beneficio inmediato, de siete a 10 días para poder llegar a la red de distribución de agua”, explicó Martínez Arroyo.

Se convertirá en emergencia

Para Luis Donaldo Colosio Riojas el tema del agua no es solamente una crisis sino que podría convertirse en una emergencia grave de no encontrar una solución rápida,

El alcalde de Monterrey señaló que su administración tienen que seguir abasteciendo a la ciudadanía, de una u otra forma.

“Es un tema donde si no hay agua y no tenemos de donde sacarla... esta no es una crisis de gobierno, esta no es uns crisis de ciudad, de estado. Es una emergencia y lo que me preocupa es hasta dónde esta crisis puede convertirse en emergencia. Esto se ha vuelto un tema incluso hasta nacional”, señaló.

El edil regio espera que el agua llegue pronto porque la falta del líquido ya está afectando a muchas colonias en Monterrey.

“Incluso yo, en mi casa, me he quedado sin agua. Lo que estamos haciendo desde la ciudad es tratar de apoyar lo más que podamos con pipas a la gente que lo solicita a través del 072.

“Queremos ver que esta crisis pase, estamos haciendo todo lo posible, incluso a nivel ciudadanía por ahorrar agua, pero queremos también certeza”, exigió Colosio Riojas. “Si va a haber cortes que nos digan cuándo, si hay agua o no hay agua que nos digan realmente cómo está la cosa. Lo que queremos es información y la información es simplemente lo que se va a llevar a cabo”.