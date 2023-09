Confirma Samuel que sí va por la “grande”, sólo le falta el permiso de Mariana

El gobernador Samuel García confirmó que sí tiene intenciones de ir “por la grande”... solamente espera el permiso de su esposa, Mariana Rodríguez.

Durante la inauguración del Destacamento de Fuerza Civil en Salinas Victoria el mandatario estatal habló sobre su eventual candidatura a la presidencia de México.

“Vamos a estar aquí todo el día en Salinas, estamos en la entrega de este destacamento, posteriormente vamos a ir a supervisar y ya estamos por finalizar el puente de la nueva y remodelada y ampliada carretera Uno Norte”, expresó. “Vamos a tener mesa de seguridad, aquí están todos los integrantes que todos los miércoles y viernes nos juntamos a ver, día a a día lo temas de seguridad”.

Posteriormente García pidió un aplauso para todos los elementos que integran la Mesa de Seguridad.

”Y luego el Ruli (Raúl Cantú de la Garza, alcalde de Salinas) no sé qué sorpresas trae... ¿te vas a destapar o qué?, ¿ya le diste permiso?”, preguntó el gobernador al munícipe. “A mí Mariana todavía no me deja irme por la ´grande´, pero ahí voy, ahí ando”.

En ese momento, la gente empezó a aplaudir y a gritar: “¡Presidente, presidente!”.

“¡Andale!, ¡ah!, por chismoso... tranquilos, tranquilos, tranquilos. Todavía no es proceso electoral”, expresó.

Por su parte, la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier quien reside en Nuevo León, opinó que es un “grave error” que Samuel García sea el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia.

“Me parece un grave error, vivimos una tragedia con ‘El Bronco’ en su momento, el dejar un gobierno, el haber llegado y haber creado toda una ilusión en los momentos que se hizo y todo lo que hizo para querer ser gobernador y luego decir ya me quiero ir, me parece una irresponsabilidad muy grande”, expresó Clouthier.

En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Radio Fórmula, explicó que no es el momento, ya que tan solo tiene un año y medio en su gubernatura.

“Él puede hacer lo que le venga en gana”, dijo Tatiana sobre la aspiración presidencial de Samuel y remarcó que le parece “un gravísimo error y un desdén hacía quienes votaron por él”.

Información en proceso